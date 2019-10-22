IAB: рынок онлайн-рекламы в США в I половине 2019 года вырос на 16,9%

В первой половине 2019 года рынок онлайн-рекламы в США составил $57,9 млрд, показав рост на 16,9% в годовом сравнении. Об этом говорится в новом отчёте IAB.

В аналогичном периоде 2018 года рост составил 23,1%. В 2018 году в целом доходы от цифровой рекламы достигли $107,5 млрд. В этом году ожидается, что общий объём рынка составит $120 млрд.

Доходы по сегментам

В первом полугодии доходы от мобильной рекламы достигли $39,9 млрд или 69% от совокупного объёма рынка. Сегмент mobile вырос на 29,1% в годовом сравнении.

Доходы от десктопной рекламы составили $18 млрд или 31% от общих расходов на интернет-рекламу.

Большая часть доходов от цифровой рекламы (76%) была сосредоточена в руках «топ-10 компаний, продающих рекламу».

Распределение доходов по форматам рекламы с 2018 года практически не изменилось.

Так, на поисковую рекламу приходилось 45% ($26,5 млрд) от всех доходов в первом квартале, что на 1% ниже, чем годом ранее.

По медийной рекламе также наблюдалось снижение на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – расходы на этот сегмент выросли с $15,8 млрд до $17,9 млрд.

Расходы на видеорекламу увеличились с $6,9 млрд до $9,3 млрд.

Доходы компаний от рекламы в социальных сетях выросли почти на 26% — до $16,5 млрд.

Как показал отчёт IAB, ведущим драйвером роста рынка цифровой рекламы по-прежнему является mobile. При этом в первом полугодии рост наблюдался практически по всем форматам.