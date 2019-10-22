Pinterest: что пользователи ищут на тему зимних праздников в 2019 году

Pinterest опубликовал отчёт о самых популярных запросах, связанных с предстоящим праздничным сезоном.

Согласно Pinterest, пользователи начинают искать праздничные идеи ещё в июне, а в этом году количество поисковых запросов, связанных с зимними праздниками, достигло рекордных значений.

Так, число запросов на тему идей для Рождества по всему миру выросло на 220%. Ключевыми темами являются персонализация, любовь к себе, экологичность и создание воспоминаний.

Ниже – списки трендовых запросов на тему зимних праздников в Pinterest.

Запросы, связанные с праздничным декором:

Ёлка в подсолнухах (+66%)

Декор в стиле бохо (+65%)

Маленькие ёлки (+50%)

Украшения в стиле Дивали (+54%)

Украшения из вторсырья (+81%)

Запросы, связанные с праздничной одеждой:

Длинное атласное платье (+ 331%)

Чёрная шёлковая юбка (+ 458%)

Платья с анималистическим принтом (+ 204%)

Платье с пышными рукавами (+ 108%)

Маникюр с блёстками (+ 80%)

Мужские леопардовые штаны (+ 240%)

Вельветовая мужская рубашка (+ 245%)

Запросы, связанные с праздничными рецептами:

Сырные шарики с брокколи (+354%)

Перец халапеньо с сыром и беконом (+289%)

Дип со сливочным сыром (rotel dip или ugly dip) (+ 255%)

Чизкейк с орехами пекан (+ 4042%)

Персиковый чизкейк (+ 2772%)

Чизкейк с карамельными яблоками (+ 653%)

Другие популярные запросы:

Праздничные семейные фотографии (+ 88%)

Весёлые новогодние картинки (+ 51%)

Рождественский декор фотостудии (+53%)

Рождественские мини-альбомы (+61%)

Видео по упаковке подарков (+80%)

Ароматизированные свечи hand made (+461%)

Экологичные подарки (+118%)

Со всеми данными отчёта можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, ранее Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина.