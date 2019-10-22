Pinterest: что пользователи ищут на тему зимних праздников в 2019 году
Pinterest
Согласно Pinterest, пользователи начинают искать праздничные идеи ещё в июне, а в этом году количество поисковых запросов, связанных с зимними праздниками, достигло рекордных значений.
Так, число запросов на тему идей для Рождества по всему миру выросло на 220%. Ключевыми темами являются персонализация, любовь к себе, экологичность и создание воспоминаний.
Ниже – списки трендовых запросов на тему зимних праздников в Pinterest.
Запросы, связанные с праздничным декором:
- Ёлка в подсолнухах (+66%)
- Декор в стиле бохо (+65%)
- Маленькие ёлки (+50%)
- Украшения в стиле Дивали (+54%)
- Украшения из вторсырья (+81%)
Запросы, связанные с праздничной одеждой:
- Длинное атласное платье (+ 331%)
- Чёрная шёлковая юбка (+ 458%)
- Платья с анималистическим принтом (+ 204%)
- Платье с пышными рукавами (+ 108%)
- Маникюр с блёстками (+ 80%)
- Мужские леопардовые штаны (+ 240%)
- Вельветовая мужская рубашка (+ 245%)
Запросы, связанные с праздничными рецептами:
- Сырные шарики с брокколи (+354%)
- Перец халапеньо с сыром и беконом (+289%)
- Дип со сливочным сыром (rotel dip или ugly dip) (+ 255%)
- Чизкейк с орехами пекан (+ 4042%)
- Персиковый чизкейк (+ 2772%)
- Чизкейк с карамельными яблоками (+ 653%)
Другие популярные запросы:
- Праздничные семейные фотографии (+ 88%)
- Весёлые новогодние картинки (+ 51%)
- Рождественский декор фотостудии (+53%)
- Рождественские мини-альбомы (+61%)
- Видео по упаковке подарков (+80%)
- Ароматизированные свечи hand made (+461%)
- Экологичные подарки (+118%)
Со всеми данными отчёта можно ознакомиться по
Напомним, ранее Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина.
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