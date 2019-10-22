Pinterest: что пользователи ищут на тему зимних праздников в 2019 году

Pinterest опубликовал отчёт о самых популярных запросах, связанных с предстоящим праздничным сезоном.

Согласно Pinterest, пользователи начинают искать праздничные идеи ещё в июне, а в этом году количество поисковых запросов, связанных с зимними праздниками, достигло рекордных значений.

Так, число запросов на тему идей для Рождества по всему миру выросло на 220%. Ключевыми темами являются персонализация, любовь к себе, экологичность и создание воспоминаний.

Ниже – списки трендовых запросов на тему зимних праздников в Pinterest.

Запросы, связанные с праздничным декором:

  • Ёлка в подсолнухах (+66%)
  • Декор в стиле бохо (+65%)
  • Маленькие ёлки (+50%)
  • Украшения в стиле Дивали (+54%)
  • Украшения из вторсырья (+81%)

Запросы, связанные с праздничной одеждой:

  • Длинное атласное платье (+ 331%)
  • Чёрная шёлковая юбка (+ 458%)
  • Платья с анималистическим принтом (+ 204%)
  • Платье с пышными рукавами (+ 108%)
  • Маникюр с блёстками (+ 80%)
  • Мужские леопардовые штаны (+ 240%)
  • Вельветовая мужская рубашка (+ 245%)

Запросы, связанные с праздничными рецептами:

  • Сырные шарики с брокколи (+354%)
  • Перец халапеньо с сыром и беконом (+289%)
  • Дип со сливочным сыром (rotel dip или ugly dip) (+ 255%)
  • Чизкейк с орехами пекан (+ 4042%)
  • Персиковый чизкейк  (+ 2772%)
  • Чизкейк с карамельными яблоками (+ 653%)

Другие популярные запросы:

  • Праздничные семейные фотографии (+ 88%)
  • Весёлые новогодние картинки (+ 51%)
  • Рождественский декор фотостудии (+53%)
  • Рождественские мини-альбомы (+61%)
  • Видео по упаковке подарков (+80%)
  • Ароматизированные свечи hand made (+461%)
  • Экологичные подарки (+118%)

Со всеми данными отчёта можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина.

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