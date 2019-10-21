Киберполицейские изъяли телефон у подозреваемого. После этого с него пропали $7400 в биткоинах

Сотрудники полтавского отделения Государственного бюро расследований работают над любопытным случаем: четверых следователей Киберполиции подозревают в краже биткоинов с криптокошелька, который изъяли у подозреваемого в рамках дела о мошенничестве. На расследование обратили внимание журналисты InternetUa, пишут AIN.UA.

Что случилось

По информации из реестра судебных решений, 15 февраля прокурор Харьковской прокуратуры и сотрудники Слобожанского отделения Киберполиции провели обыск по делу о мошенничестве на сумму $13 500. В ходе обыска, который проходил дома у подозреваемого, правоохранители изъяли его мобильный телефон.

В 15:07 следственные мероприятия были окончены, а в 15:33 того дня с криптокошелька, доступ к которому можно было получить лишь через тот самый телефон подозреваемого, исчезли 2,043 биткоина (около $7400 по курсу на тот момент). Эти средства перевели на неизвестный кошелек.

Все вышеизложенные факты удалось установить сотрудникам Полтавского ГБР.

Кого подозревают

Поскольку телефон был единственным инструментом, с помощью которого можно было осуществить вход в кошелек, следователи подозревают в хищении биткоинов коллег, которые принимали участие в обыске.

А точнее, сотрудников Слободского УК ДКП НП Украины в Харьковской области: заместителя начальника отдела (капитан полиции), двух старших инспекторов отдела (старшие лейтенанты полиции), инспектора отдела (старший лейтенант).

Что дальше

Следователи ГБР получили доступ к информации, хранящейся у мобильных операторов «Киевстар» и lifecell, чтобы установить, где находился телефон в момент снятия биткоинов со счета и кто имел к нему доступ в момент осуществления транзакции.

В случае, если вина правоохранителей будет доказана, последним грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Майя Яровая, AIN

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