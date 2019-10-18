В итальянском вузе запустили программу по специальности «инфлюенсер в соцсетях»

Итальянский онлайн-университет eCampus запустил трехлетнюю программу по обучению инфлюенсеров в социальных сетях, как сообщает Bloomberg, пишут AIN.UA

Цель такой программы: «заполнить существующий пробел в образовании» и помочь студентам приобрести технологические навычки, нужные для карьеры инфлюенсера.

Программа будет включать в себя курсы по психологии моды, семиотике и философии языка, истории телевидения, межкультурной коммуникации и IT.

«Многие не учитывают, что пытаться быть инфлюенсером и знать, как работать с маркетингом и персональным брендом — это разные вещи. Для этого придется в совершенстве овладеть специальными и технологическими навыками», — отметил глава маркетинга в eCampus Маурицио Паскетти в комментарии изданию.

Одна из самых известных инфлюенсеров Италии — Кьяра Ферраньи, владеет Instagram-аккаунтом с 17,5 млн подписчиков. Фильм о ее жизни, который демонстрировали в Италии в сентябре этого года, собрал 1,6 млн евро и стал самым популярным документальным фильмом в стране.

Онлайн-вуз eCampus финансово поддерживает известный футболист Криштиану Рональду: он появился в рекламе университета и пообещал выплатить стипендии 36 студентам вуза.

"Nello studio, come nello sport, per vincere ci vogliono determinazione, impegno, preparazione". @Cristiano Ronaldo ? protagonista della nuova campagna pubblicitaria di #eCampus, l'unica universit? online con tutor anche in presenza. #eCampusCR7 pic.twitter.com/ZHNLst8cZj

— Universit? eCampus (@uni_ecampus) September 16, 2019

Ольга Карпенко, AIN

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