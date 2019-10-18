Разработчики WordPress частично решили проблему валидности HTML
Команда разработчиков WordPress
В частности, улучшение сосредоточено на том, как кодируются теги скриптов и стилей. До внедрения HTML5 было обязательным использовать атрибут «type», чтобы сообщать браузерам, что скрипт или стиль – это текст.
HTML5 исключил необходимость в атрибуте «type». Это изменение привело к тому, что у сайтов на HTML5, которые продолжали использовать атрибут «type», HTML-код расценивался инструментами валидации как недействительный.
В WordPress 5.3 будут поддерживаться два новых аргумента для тем, стилей и скриптов в HTML5. Когда эти аргументы будут передаваться, для этих тегов не будет выводиться атрибут «type».
Хотя после обновления HTML-код, генерируемый WP, не будет на 100% валидным, это шаг в верном направлении, считают эксперты отрасли.
Официальный релиз WP версии 5.3 запланирован на 12 ноября 2019 года.
Напомним, что WordPress 5.3 также будет поддерживать новый ссылочный атрибут ugc, представленный Google в сентябре.
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