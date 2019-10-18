Разработчики WordPress частично решили проблему валидности HTML

Команда разработчиков WordPress заявила, что версия 5.3 будет использовать улучшенный код, позволяющий частично решить проблему валидности HTML.

В частности, улучшение сосредоточено на том, как кодируются теги скриптов и стилей. До внедрения HTML5 было обязательным использовать атрибут «type», чтобы сообщать браузерам, что скрипт или стиль – это текст.

HTML5 исключил необходимость в атрибуте «type». Это изменение привело к тому, что у сайтов на HTML5, которые продолжали использовать атрибут «type», HTML-код расценивался инструментами валидации как недействительный.

В WordPress 5.3 будут поддерживаться два новых аргумента для тем, стилей и скриптов в HTML5. Когда эти аргументы будут передаваться, для этих тегов не будет выводиться атрибут «type».

Хотя после обновления HTML-код, генерируемый WP, не будет на 100% валидным, это шаг в верном направлении, считают эксперты отрасли.

Официальный релиз WP версии 5.3 запланирован на 12 ноября 2019 года.

Напомним, что WordPress 5.3 также будет поддерживать новый ссылочный атрибут ugc, представленный Google в сентябре.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября
Google Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетингаGoogle Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетинга
Bing тестирует возможность отправки в поисковую систему контентаBing тестирует возможность отправки в поисковую систему контента
YouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещенияYouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещения
Libra Association лишилась уже четверти своих членовLibra Association лишилась уже четверти своих членов
Блок рекламы


Похожие новости
WordPress 5.3 будет поддерживать ссылочный атрибут ugcWordPress 5.3 будет поддерживать ссылочный атрибут ugc
Google: HTML-карта сайта не нужна с точки зрения SEOGoogle: HTML-карта сайта не нужна с точки зрения SEO
Creative Commons выпустила улучшенную версию плагина для WordPressCreative Commons выпустила улучшенную версию плагина для WordPress
WordPress добавит поддержку нового атрибута rel=ugc в следующем релизеWordPress добавит поддержку нового атрибута rel=ugc в следующем релизе
Владелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрдВладелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрд
Twitter частично передавал рекламным партнерам данные пользователей без их согласияTwitter частично передавал рекламным партнерам данные пользователей без их согласия
WordPress хочет помочь сайтам перейти на новую версию PHPWordPress хочет помочь сайтам перейти на новую версию PHP
GitHub частично блокирует разработчиков из Крыма. Причина — санкции
Google решил проблему с неполным отображением результатов поискаGoogle решил проблему с неполным отображением результатов поиска
Google решил проблему с расширенными результатами для кулинарных сайтовGoogle решил проблему с расширенными результатами для кулинарных сайтов
Последние новости
Подгружаем последние новости