Разработчики WordPress частично решили проблему валидности HTML

Команда разработчиков WordPress заявила , что версия 5.3 будет использовать улучшенный код, позволяющий частично решить проблему валидности HTML.

В частности, улучшение сосредоточено на том, как кодируются теги скриптов и стилей. До внедрения HTML5 было обязательным использовать атрибут «type», чтобы сообщать браузерам, что скрипт или стиль – это текст.

HTML5 исключил необходимость в атрибуте «type». Это изменение привело к тому, что у сайтов на HTML5, которые продолжали использовать атрибут «type», HTML-код расценивался инструментами валидации как недействительный.

В WordPress 5.3 будут поддерживаться два новых аргумента для тем, стилей и скриптов в HTML5. Когда эти аргументы будут передаваться, для этих тегов не будет выводиться атрибут «type».

Хотя после обновления HTML-код, генерируемый WP, не будет на 100% валидным, это шаг в верном направлении, считают эксперты отрасли.

Официальный релиз WP версии 5.3 запланирован на 12 ноября 2019 года.