Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина 2019

Pinterest опубликовал отчёт о популярных поисковых трендах, связанных с Хэллоуином в 2019 году.

Согласно отчёту, помимо костюмов и макияжа, поисковые запросы на тему Хэллоуина в Pinterest также включают тату, игры, свадьбы, развлечения и т.д. По данным сервиса, количество досок, посвящённых этому празднику, составляет «десятки миллионов».

Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи женского пола:

Суперкрошки Пират Цирк Странные дела Чужой Русалочка Харли Квинн 80-е Ядовитый плющ Алиса в Стране чудес

Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи-мужчины:

Супергерой Викинг Человек-паук Джокер Джедай Животные Цирк Пират Сумасшедший Макс Робот

Больше данных по самому популярному Хэллоуин-контенту в Pinterest, включая идеи макияжа, вечеринок, еды и напитков, можно найти в полной версии отчёта.