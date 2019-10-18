2019-10-18
Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина 2019
Pinterest
Согласно отчёту, помимо костюмов и макияжа, поисковые запросы на тему Хэллоуина в Pinterest также включают тату, игры, свадьбы, развлечения и т.д. По данным сервиса, количество досок, посвящённых этому празднику, составляет «десятки миллионов».
Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи женского пола:
- Суперкрошки
- Пират
- Цирк
- Странные дела
- Чужой
- Русалочка
- Харли Квинн
- 80-е
- Ядовитый плющ
- Алиса в Стране чудес
Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи-мужчины:
- Супергерой
- Викинг
- Человек-паук
- Джокер
- Джедай
- Животные
- Цирк
- Пират
- Сумасшедший Макс
- Робот
Больше данных по самому популярному Хэллоуин-контенту в Pinterest, включая идеи макияжа, вечеринок, еды и напитков, можно найти в
Напомним, что ранее Google также назвал самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году.
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