Pinterest выяснил, что пользователи ищут в преддверии Хэллоуина 2019

Pinterest опубликовал отчёт о популярных поисковых трендах, связанных с Хэллоуином в 2019 году.

Согласно отчёту, помимо костюмов и макияжа, поисковые запросы на тему Хэллоуина в Pinterest также включают тату, игры, свадьбы, развлечения и т.д. По данным сервиса, количество досок, посвящённых этому празднику, составляет «десятки миллионов».

Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи женского пола:

  1. Суперкрошки
  2. Пират
  3. Цирк
  4. Странные дела
  5. Чужой
  6. Русалочка
  7. Харли Квинн
  8. 80-е
  9. Ядовитый плющ
  10. Алиса в Стране чудес

Топ-10 костюмов, которые чаще всего искали пользователи-мужчины:

  1. Супергерой
  2. Викинг
  3. Человек-паук
  4. Джокер
  5. Джедай
  6. Животные
  7. Цирк
  8. Пират
  9. Сумасшедший Макс
  10. Робот

Больше данных по самому популярному Хэллоуин-контенту в Pinterest, включая идеи макияжа, вечеринок, еды и напитков, можно найти в полной версии отчёта.

Напомним, что ранее Google также назвал самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году.

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