YouTube прекратит поддержку сторонних пикселей отслеживания в начале 2020 года

Google завершает работу над переносом аналитических решений сторонних компаний в Ads Data Hub, который был запущен в 2017 году для измерения эффективности рекламы без использования пикселей отслеживания.

По оценкам компании, этот процесс должен быть окончен в начале 2020 года. С этого времени на YouTube больше нельзя будет использовать решения аналитики от поставщиков, не интегрировавших свои инструменты с Ads Data Hub.

Ads Data Hub собирает сведения по рекламным кампаниям из Google Ads, Display & Video 360 и YouTube и сопоставляет их с клиентскими данными из CRM, DMP и других источников, связанных с хранилищем данных BigQuery. Google затем анализирует и обрабатывает эти данные и предоставляет статистику клиентам.

После завершения интеграции рекламодатели YouTube смогут работать только с теми компаниями, которые сейчас переносят свои решения в Ads Data Hub: Nielsen, comScore, DoubleVerify, Dynata, Kantar и Integral Ad Science.

Согласно Google, пиксели, которые в течение многих лет использовались для отслеживания эффективности интернет-рекламы, имеют ряд недостатков. Так, они неэффективны в тех случаях, когда пользователи переключаются между устройствами, и не работают в мобильных приложениях.

Эти ограничения и отсутствие возможностей для управления конфиденциальностью во многих пикселях и стали причиной перехода YouTube на собственную систему измерения эффективности рекламы.

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