Джон Мюллер о ранжировании изображений с водяными знаками

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, не вредит ли использование водяных знаков ранжированию изображений. В частности, не будет ли Google ранжировать такие картинки ниже, чем другие изображения.

«Я не знаю, будет ли чрезмерное использование водяных знаков считаться высоким качеством, но в целом для Google Картинок изображения – это изображения. Наши рекомендации по работе с картинками можно посмотреть здесь — если вам интересно».

I don't know if excessively watermarked would be considered that high quality, but in general, for Google Images, images are images. Our best practices for images are at https://t.co/SUCRJBJfqs if you're curious.

— ? John ? (@JohnMu) October 11, 2019

При этом стоит отметить, что хотя эти рекомендации содержат всю основную информацию по оптимизации изображений для Google, о водяных знаках в них не упоминается.

На это также обратил внимание один из вебмастеров. Он отметил, что сам никогда не видел такие изображения в Google Картинках, и хотел бы знать, не лучше ли вообще не добавлять водяные знаки.

Мюллер ответил так:

«Я вижу много изображений с водяными знаками в Google Картинках. В первую очередь я бы подумал над тем, чего вы пытаетесь достичь с помощью изображений; как пользователи будут искать ваш контент визуально? Или изображение это и есть контент? Я бы не стал слепо пытаться заставить изображения индексироваться ради самой индексации».

I see lots of images with watermarks in Google Images. I'd primarily consider what you're trying to achieve with the images; how would users search visually for your content? or is the image the content? I wouldn't blindly try to force images to the index for sake of indexing.

— ? John ? (@JohnMu) October 11, 2019

При этом есть мнения, что картинки без водяных знаков должны ранжироваться лучше – просто потому, что Google проще понять, что на них изображено.

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