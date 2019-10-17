Libra Association лишилась уже четверти своих членов

Некоммерческая организация Libra Association, которая должна осуществлять надзор за криптовалютой Facebook, лишилась уже четверти своих членов. Из 28 участников, вошедших в ассоциацию, 7 уже покинули её ряды.

Так, на днях из организации вышла компания Booking Holdings, а в прошлом месяце – PayPal. Ассоциацию также покинули Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago и eBay.

Причиной их ухода стало давление со стороны регуляторов, которых беспокоит та власть, которую может получить Facebook, если запустит собственную криптовалюту.

Как отмечают регуляторы, в отношении проекта остаётся без ответа ряд вопросов. В частности, пока неясны риски, которые его запуск может повлечь за собой для потребителей, регулируемых финансовых институтов и мировой финансовой системы.

Члены-основатели Libra Association должны были встретиться в понедельник в Женеве и определить устав организации. При этом нестабильность среди участников, которые определяют стратегию её развития, делает будущее проекта ещё более неопределённым, отмечает The Verge.

Напомним, что Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra в июне этого года.