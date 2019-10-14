Google уличили в поддержке отрицателей глобального изменения климата
Журналисты The Guardian
Среди сотен групп, о поддержке которых Google сообщает на своём сайте, значится более десятка организаций, отрицающих глобальное потепление и подвергающих вопросу меры, принимаемые США по защите окружающей среды. В этот список также входит Competitive Enterprise Institute (CEI), критиковавший администрацию Дональда Трампа за сохранение ранее принятых правил в этой области.
В комментарии The Verge представитель Google
«Мы едва ли одиноки среди компаний, которые вносят свой вклад в организации, но при этом категорически не согласны с ними в отношении климатической политики».
Согласно The Guardian, в прошлом CEI активно выступал против регулирования технологических компаний и применения антимонопольных правил, а также защищал Google от обвинений в антиконсервативной предвзятости. По мнению издания, именно поэтому IT-гигант поддерживает данную организацию.
Напомним, что в сентябре Google