Google уличили в поддержке отрицателей глобального изменения климата

Журналисты The Guardian выяснили, что Google финансировал консервативные политические организации в Вашингтоне, которые отрицают глобальное изменение климата. При этом публично компания постоянно заявляет о поддержке идей борьбы с экологическими проблемами и собственных достижениях в этой области, включая переход на альтернативные источники энергии.

Среди сотен групп, о поддержке которых Google сообщает на своём сайте, значится более десятка организаций, отрицающих глобальное потепление и подвергающих вопросу меры, принимаемые США по защите окружающей среды. В этот список также входит Competitive Enterprise Institute (CEI), критиковавший администрацию Дональда Трампа за сохранение ранее принятых правил в этой области.

В комментарии The Verge представитель Google заявил, что компания не всегда поддерживает политическую позицию тех организаций, которые финансирует.

«Мы едва ли одиноки среди компаний, которые вносят свой вклад в организации, но при этом категорически не согласны с ними в отношении климатической политики».

Согласно The Guardian, в прошлом CEI активно выступал против регулирования технологических компаний и применения антимонопольных правил, а также защищал Google от обвинений в антиконсервативной предвзятости. По мнению издания, именно поэтому IT-гигант поддерживает данную организацию.

Напомним, что в сентябре Google сообщил о 18 сделках по приобретению «чистой» электроэнергии в США, Латинской Америке и Европе общим объёмом в 1600 МВт. Это стало крупнейшей корпоративной покупкой возобновляемой энергии в истории. Компания также заявила, что инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в Европе.

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