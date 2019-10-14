Google уличили в поддержке отрицателей глобального изменения климата

Журналисты The Guardian выяснили , что Google финансировал консервативные политические организации в Вашингтоне, которые отрицают глобальное изменение климата. При этом публично компания постоянно заявляет о поддержке идей борьбы с экологическими проблемами и собственных достижениях в этой области, включая переход на альтернативные источники энергии.

Среди сотен групп, о поддержке которых Google сообщает на своём сайте, значится более десятка организаций, отрицающих глобальное потепление и подвергающих вопросу меры, принимаемые США по защите окружающей среды. В этот список также входит Competitive Enterprise Institute (CEI), критиковавший администрацию Дональда Трампа за сохранение ранее принятых правил в этой области.

В комментарии The Verge представитель Google заявил , что компания не всегда поддерживает политическую позицию тех организаций, которые финансирует.

«Мы едва ли одиноки среди компаний, которые вносят свой вклад в организации, но при этом категорически не согласны с ними в отношении климатической политики».

Согласно The Guardian, в прошлом CEI активно выступал против регулирования технологических компаний и применения антимонопольных правил, а также защищал Google от обвинений в антиконсервативной предвзятости. По мнению издания, именно поэтому IT-гигант поддерживает данную организацию.