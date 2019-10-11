Почти все население Украины до 35 лет сидит в интернете: глобальное исследование

В 2019 году впервые за последние 3 года значительно выросло интернет-проникновение в Украине (процентное количество интернет-пользователей от общего количества населения страны). Такие данные содержатся в исследовании украинской интернет-аудитории, которое по заказу ИнАУ провела Factum Group, пишут AIN.UA

Одна из причин такого роста: проникновение смартфонов. Сейчас 22% пользователей выходят в онлайн исключительно с мобильных устройств. Для большой доли новых пользователей смартфон в 2019 году стал первым и единственным устройством для выхода онлайн. Почти все население Украины в возрасте до 35 лет является интернет-пользователями.

Количество пользователей

Интернет-проникновение в стране на сентябрь 2019 года измерили на уровне 71% (22,96 млн пользователей, т.е. тех, кто заявляет, что использует интернет раз в месяц или чаще). У 65% жителей страны есть дома интернет-доступ (21 млн человек).

Поквартальная динамика роста проникновения интернета, начиная с 2010 года, выглядит так:

Нужно учитывать, что до III квартала 2014 года сюда входили данные по Крыму и оккупированным территориям.

Ежегодная динамика роста проникновения:

Портрет пользователя

Если же говорить о портрете украинского пользователя интернета, самая крупная возрастная группа пользователей — 25-34 года:

Если же анализировать уровень дохода и образования регулярных пользователей, получится такой график:

Больше всего среди регулярных интернет-пользователей рабочих и специалистов, занятых нефизическим трудом:

60% регулярных пользователей женаты/замужем или с кем-то живут:

Что же касается интернет-доступа, для 66% регулярных пользователей это — мобильный телефон или смартфон. Еще для 40%— домашний ноутбук, для 36% — десктоп, для 5% — десктоп на работе, для 4% — рабочий ноутбук, для 1% — компьютер по месту обучения, еще 1% — компьютер в интернет-кафе, и для 1% — в гостях.

Исследование проводилось в августе-сентябре 2019 года. Данные собирали с помощью интервью по месту проживания. Всего провели интервью с 2110 человеком.