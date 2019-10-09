Photoshop и другие продукты Adobe попали под запрет из-за санкций США

Подписанный в августе 2019 года президентом США Дональдом Трампом указ о санкциях в отношении Венесуэлы помимо прочего запрещает американским компаниям сотрудничество как с юридическими, так и с физическим лицами. В итоге пострадавшими окажутся все венесуэльские клиенты Adobe, которые пользуются сервисами.

Компания официально уведомила, что с 28 октября 2019 года будут деактивированы все аккаунты, в профиле которых страной проживания указана Венесуэла. До указанного срока клиентам рекомендовано скачать все свои файлы, хранящиеся в облаках Adobe, поскольку затем доступ к ним будем закрыт.

Представители Adobe принесли извинения клиентам из Венесуэлы за сложившуюся ситуацию, но отметили, что не будут возвращать деньги за предоплаченную подписку на приложения. Также венесуэльцы не смогут воспользоваться и бесплатными сервисами Adobe.

В ближайшее время Adobe разошлёт всем пользователям из Венесуэлы электронные письма с предупреждением о грядущей блокировке их аккаунтов, а также с инструкцией по действиям для сохранения имеющихся файлов в сервисах компании.



