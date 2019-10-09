Instagram удалил раздел «Подписки», где можно было следить за активностью друзей

Instagram начал удалять раздел «Подписки» (Following), сообщает BuzzFeed. СМИ отмечают, что вкладка использовалась не по назначению и стала местом для слежки за пользователями, пишут AIN.UA

Раздел «Подписки» показывал активность друзей пользователя, включая лайки, комментарии и новые подписки. Его добавили еще в 2011 году для поиска нового контента в соцсети. Но со временем функция перестала быть актуальной из-за отдельной вкладки Explore.

В Instagram отметили, что пользователи не часто заходили в раздел. В компании подозревают, что не многие знали о нем в принципе, и для некоторых это становилось «неприятным сюрпризом»:

«Люди не всегда знали, что их активность видна другим. Мы оказались в ситуации, когда функция использовалась не по назначению», — прокомментировали представители Instagram.

Как отмечают СМИ , раздел «Подписки», например, часто был местом для обнаружения «микроизмен» — когда пользователь часто взаимодействовал с контентом бывшего партнера или налаживал контакты с другими потенциальными девушками или парнями.

Теперь во вкладке с символом сердца пользователь увидит активность, которая связана только с его контентом и профилем. В Instagram подчеркнули, что начали удалять раздел с 7 октября, и на весь процесс уйдет около недели.