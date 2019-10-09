AdSense улучшил автоматизированные объявления

Google AdSense объявил о запуске улучшенной версии автоматизированных объявлений, которые теперь будет проще использовать и настраивать.

Основные изменения:

  • Автообъявления теперь работают с любым кодом рекламного блока AdSense, поэтому использовать их на существующих сайтах теперь так же легко, как и включить в аккаунте.
  • Если это новые сайты, то их достаточно добавить на страницу «Сайты», затем скопировать и вставить код AdSense и включить автоматизированные объявления.
  • Чтобы объявления не показывались на отдельных страницах, эти URL нужно добавить в список исключённых страниц. Таким способом можно исключать как отдельные страницы, так и целые разделы сайта.
  • Все настройки автообновлений теперь будут видны по каждому сайту.
  • Чтобы посмотреть, как будут выглядеть эти объявления, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра.
  • В превью можно также удалить определённые места размещения с помощью соответствующей кнопки. Автообъявления мгновенно сгенерируют новое место размещения для проверки.
  • Возможность легко указать форматы объявлений, которые автообъявления могут добавлять на сайты.
  • Возможность контролировать число автообъявлений, которые могут показываться на странице, с помощью функции «Рекламная загрузка».

AdSense также обновляет отчёты, чтобы пользователи могли сравнивать эффективность автоматизированных и обычных рекламных блоков по каждому сайту.



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