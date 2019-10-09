2019-10-09
AdSense улучшил автоматизированные объявления
Google AdSense
Основные изменения:
- Автообъявления теперь работают с любым кодом рекламного блока AdSense, поэтому использовать их на существующих сайтах теперь так же легко, как и включить в аккаунте.
- Если это новые сайты, то их достаточно добавить на страницу «Сайты», затем скопировать и вставить код AdSense и включить автоматизированные объявления.
- Чтобы объявления не показывались на отдельных страницах, эти URL нужно
добавитьв список исключённых страниц. Таким способом можно исключать как отдельные страницы, так и целые разделы сайта.
- Все настройки автообновлений теперь будут видны по каждому сайту.
- Чтобы посмотреть, как будут выглядеть эти объявления, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра.
- В превью можно также удалить определённые места размещения с помощью соответствующей кнопки. Автообъявления мгновенно сгенерируют новое место размещения для проверки.
- Возможность легко указать форматы объявлений, которые автообъявления могут добавлять на сайты.
- Возможность контролировать число автообъявлений, которые могут показываться на странице, с помощью функции
«Рекламная загрузка».
AdSense также обновляет отчёты, чтобы пользователи могли сравнивать эффективность автоматизированных и обычных рекламных блоков по каждому сайту.
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