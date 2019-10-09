AdSense улучшил автоматизированные объявления

Google AdSense объявил о запуске улучшенной версии автоматизированных объявлений, которые теперь будет проще использовать и настраивать.

Основные изменения:

Автообъявления теперь работают с любым кодом рекламного блока AdSense, поэтому использовать их на существующих сайтах теперь так же легко, как и включить в аккаунте.

Если это новые сайты, то их достаточно добавить на страницу «Сайты», затем скопировать и вставить код AdSense и включить автоматизированные объявления.

Чтобы объявления не показывались на отдельных страницах, эти URL нужно добавить в список исключённых страниц. Таким способом можно исключать как отдельные страницы, так и целые разделы сайта.

в список исключённых страниц. Таким способом можно исключать как отдельные страницы, так и целые разделы сайта. Все настройки автообновлений теперь будут видны по каждому сайту.

Чтобы посмотреть, как будут выглядеть эти объявления, можно воспользоваться функцией предварительного просмотра.

В превью можно также удалить определённые места размещения с помощью соответствующей кнопки. Автообъявления мгновенно сгенерируют новое место размещения для проверки.

Возможность легко указать форматы объявлений, которые автообъявления могут добавлять на сайты.

Возможность контролировать число автообъявлений, которые могут показываться на странице, с помощью функции «Рекламная загрузка».

AdSense также обновляет отчёты, чтобы пользователи могли сравнивать эффективность автоматизированных и обычных рекламных блоков по каждому сайту.