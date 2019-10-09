Search Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтента

Вместе с запуском новых отчётов для видео Google Search Console также начал уведомлять вебмастеров об ошибках в разметке видеоконтента.

Оповещение получили те владельцы сайтов, которым нужно исправить недочёты. Выглядит оно так:

В оповещении говорится, что в Search Console появился отчёт для этого типа расширенных результатов, который позволяет определить и исправить ошибки в разметке, а также повторно отправить страницы в Google, чтобы они снова могли появляться в SERP в качестве расширенных результатов.

О получении таких оповещений сообщили несколько специалистов в Twitter. При этом предполагается, что эти уведомления были разосланы вебмастерам по всему миру.

It looks like Google is starting to send alerts about improper video markup now. pic.twitter.com/5zoofMHfFk

— Dan Foland (@DanFoland) October 7, 2019

Google Search Console is sending out a wave of video markup notifications shortly after announcing video enhancement reports. So far I am seeing the error on lots of pages with embedded videos (not using structured data). https://t.co/Tkq3TfzJ3P@rustybrick @glenngabe pic.twitter.com/QpIoxziZ9f

— Len (@lenraleigh) October 7, 2019

Напомним, что в сентябре Google запустил отчёт по разметке для «хлебных крошек» и начал уведомлять вебмастеров об ошибках в этом типе структурированных данных на сайте.

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