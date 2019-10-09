Search Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтента
Вместе с запуском новых отчётов для видео Google Search Console также начал уведомлять вебмастеров об ошибках в разметке видеоконтента.
Оповещение получили те владельцы сайтов, которым нужно исправить недочёты. Выглядит оно так:
В оповещении говорится, что в Search Console появился отчёт для этого типа расширенных результатов, который позволяет определить и исправить ошибки в разметке, а также повторно отправить страницы в Google, чтобы они снова могли появляться в SERP в качестве расширенных результатов.
О получении таких оповещений сообщили несколько специалистов в Twitter. При этом предполагается, что эти уведомления были разосланы вебмастерам по всему миру.