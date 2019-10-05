2019-10-05
Google не советует крупным сайтам менять настройки сканирования
Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер отметил, что «действительно крупным сайтам» не следует менять настройки скорости сканирования. Причина в том, что максимальное значение этой настройки может быть слишком маленьким для их нужд.
Крупным сайтам нужны более высокие значения, но в Search Console нет возможности их установить. Поэтому лучше оставить этот вопрос на усмотрение Google, чтобы поисковик сам определил оптимальную скорость.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 22:01 на видео ниже:
Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал, как изменить скорость сканирования в массовом порядке.
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05.10.2019 18:46
05.10.2019 18:46
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