Google Lens поможет найти подходящую по стилю одежду

Google обновил систему визуального поиска Google Lens, добавив новую функцию Style Ideas.

С помощью Style Ideas пользователи могут находить вещи, которые подходят по стилю к той одежде, которая отображена на фото или видна в объективе камеры. Новая функция пока доступна только в США .

Ранее в Google Lens появилась возможность находить похожую одежду и предметы интерьера. Теперь система будет подбирать вещи, которые подходят к определённой одежде, и предлагать их пользователю.