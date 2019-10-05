Google Lens поможет найти подходящую по стилю одежду

Google обновил систему визуального поиска Google Lens, добавив новую функцию Style Ideas.

С помощью Style Ideas пользователи могут находить вещи, которые подходят по стилю к той одежде, которая отображена на фото или видна в объективе камеры. Новая функция пока доступна только в США.

Ранее в Google Lens появилась возможность находить похожую одежду и предметы интерьера. Теперь система будет подбирать вещи, которые подходят к определённой одежде, и предлагать их пользователю.

Напомним, что на Android система визуального поиска Google Lens доступна в приложениях Assistant и Photos, а также в виде отдельного приложения. На iOS – в Google и Фото.

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