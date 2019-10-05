GitLab и People.ai попали в 100 самых дорогих стартапов-выпускников Y Combinator

Инкубатор Y Combinator опубликовал список из 102 самых дорогих стартапов, которые он выпустил за время своего существования. Рейтинг основан на данных об оценке или капитализации компаний, пишут AIN.UA.

Украинский GitLab занял 14 место в списке. После недавнего раунда на $268 млн оценка стартапа увеличилась до $2,7 млрд. В прошлом году GitLab был на 17 месте в рейтинге Y Combinator.

People.ai в свою очередь попал на 51 место. Текущая оценка стартапа — $500 млн. Ее People.ai получил после раунда в мае 2019 года на $60 млн.

Первая десятка самых дорогих выпускников Y Combinator выглядит следующим образом:

  1. Платежный сервис Stripe.
  2. Сервис для аренды жилья Airbnb.
  3. Разработчик технологии беспилотных автомобилей Cruise.
  4. Сервис доставки еды DoorDash.
  5. Криптовалютная биржа Coinbase.
  6. Сервис по доставке продуктов Instacart.
  7. Облачная платформа Dropbox.
  8. Биотехнологическая компания Ginkgo Bioworks.
  9. Платформа для заботы о сотрудниках Gusto.
  10. Транспортная и таможенно-брокерская компания Flexport.

Дмитрий Демченко, AIN

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