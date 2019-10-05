GitLab и People.ai попали в 100 самых дорогих стартапов-выпускников Y Combinator

Инкубатор Y Combinator опубликовал список из 102 самых дорогих стартапов, которые он выпустил за время своего существования. Рейтинг основан на данных об оценке или капитализации компаний, пишут AIN.UA .

Украинский GitLab занял 14 место в списке. После недавнего раунда на $268 млн оценка стартапа увеличилась до $2,7 млрд. В прошлом году GitLab был на 17 месте в рейтинге Y Combinator.

People.ai в свою очередь попал на 51 место. Текущая оценка стартапа — $500 млн. Ее People.ai получил после раунда в мае 2019 года на $60 млн.

Первая десятка самых дорогих выпускников Y Combinator выглядит следующим образом: