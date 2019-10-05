2019-10-05
GitLab и People.ai попали в 100 самых дорогих стартапов-выпускников Y Combinator
Инкубатор Y Combinator опубликовал список из 102 самых дорогих стартапов, которые он выпустил за время своего существования. Рейтинг основан на данных об оценке или капитализации компаний, пишут
Украинский GitLab занял 14 место в списке. После недавнего раунда на $268 млн оценка стартапа увеличилась до $2,7 млрд. В прошлом году GitLab был на 17 месте в рейтинге Y Combinator.
People.ai в свою очередь попал на 51 место. Текущая оценка стартапа — $500 млн. Ее People.ai получил после раунда в мае 2019 года на $60 млн.
Первая десятка самых дорогих выпускников Y Combinator выглядит следующим образом:
- Платежный сервис Stripe.
- Сервис для аренды жилья Airbnb.
- Разработчик технологии беспилотных автомобилей Cruise.
- Сервис доставки еды DoorDash.
- Криптовалютная биржа Coinbase.
- Сервис по доставке продуктов Instacart.
- Облачная платформа Dropbox.
- Биотехнологическая компания Ginkgo Bioworks.
- Платформа для заботы о сотрудниках Gusto.
- Транспортная и таможенно-брокерская компания Flexport.
Дмитрий Демченко, AIN
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