Украинский стартап RetargetApp закрывает seed-раунд на $1,5 млн

Компания RetargetApp, которая работает в сфере онлайн-рекламы, привлекла seed-раунд от нескольких фондов. Общий размер раунда — $1,5 млн. Его закрыли примерно на 90%, еще одна сделка размером до $350 000 — в ходе переговоров, пишут AIN.UA

В раунде участвовали фонд TMT Investments (он выступил лид-инвестором, вложив в компанию $650 000), также стартап поддержали TA Ventures, компания Aitarget и бизнес-ангелы.

По словам CEO проекта Павла Матвиенко, TA Ventures стал «инициатром раунда»: украинский фонд дал первые деньги в ходе раунда и помог искать остальных инвесторов. Работа над раундом шла с зимы.

«Мы инвестировали в RetargetApp, поскольку у них интересная технология, они продают ее на зарубежные рынки — есть большие перспективы для роста. Вдобавок, у стартапа — хорошая команда и фаундер», — сообщил AIN.UA венчурный партнер TA Ventures Игорь Перция.

В TMT Investments объяснили свой интерес к проекту тем, что в рекламном рынке сейчас есть тренд на переход к технологиям, которые уменьшают себестоимость контакта в интернете и автоматизируют запуск кампаний в соцсетях с big data и AI.

Чем занимается RetargetApp

Компания RetargetApp разрабатывает решение, которое автоматизирует рекламные кампании. Клиент должен только уточнить цель кампании и ее бюджет. RetargetApp анализируют рекламную статистику клиента, находит лучшие варианты, создает рекламные кампании (сервис предоставляет более 12 форматов на 4 платформах через API, включая Facebook и Google) и в процессе делит бюджет между наиболее удачными кампаниями.

По данным стартапа, за четыре года благодаря рекламе от RetargetApp онлайн-магазины по всему миру продали товаров на $60 млн.


Ольга Карпенко, AIN

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