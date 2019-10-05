WordPress 5.3 будет поддерживать ссылочный атрибут ugc

Команда разработчиков WordPress сообщила , что WP 5.3 будет по умолчанию поддерживать ссылочный атрибут rel=”ugc”, представленный Google в сентябре и предназначенный для UGC-контента.

Официальный релиз версии 5.3 запланирован на 12 ноября 2019 года. Начиная с этой даты все ссылки в разделах комментариев будут автоматически содержать атрибут ugc.

В связи с этим изменением всем плагинам, которые связаны с UGC-контентом и ссылками, нужно будет обновить свой код.

Какие ещё поисковые системы, кроме Google , будут поддерживать rel=”ugc”, пока неизвестно. Чтобы избежать возможных проблем, WordPress реализует этот атрибут таким образом, чтобы его поддерживали все поисковые системы.