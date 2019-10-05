WordPress 5.3 будет поддерживать ссылочный атрибут ugc
Команда разработчиков WordPress
Официальный релиз версии 5.3
В связи с этим изменением всем плагинам, которые связаны с UGC-контентом и ссылками, нужно будет обновить свой код.
Какие ещё поисковые системы, кроме Google, будут поддерживать rel=”ugc”, пока неизвестно. Чтобы избежать возможных проблем, WordPress реализует этот атрибут таким образом, чтобы его поддерживали все поисковые системы.
О том, что в следующем релизе WordPress получит поддержку ссылочного атрибута ugc, стало известно практически сразу после заявления Google.
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04.10.2019 02:53