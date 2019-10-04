Джон Мюллер поинтересовался, почему SEO-компании не публикуют свой адрес

Вчера сотрудник Google Джон Мюллер поинтересовался в Twitter, почему SEO-компании и digital-агентства не указывают на сайте свой физический адрес.

Просматривая сайты компаний, он заметил, что многие из них вообще не приводят свой адрес – даже на страницах типа «О нас». «Иметь почтовый адрес – это слишком старомодно?», — спросил Мюллер.

Why do so many SEO / digital marketing agencies not have their address at all on their websites? Not even on the "About us" or their policies/tos pages… ? Is having a postal address too old-school?

— ? John ? (@JohnMu) October 2, 2019

Ответы SEO-специалистов были разными. Например, Билл Хартцер (Bill Hartzer) рассказал, что когда-то он указал свой адрес, а также создал страницу в Google Мой бизнес и заметил, что после этого трафик упал на 38%.

По его мнению, это произошло потому, что Google связал его глобальный SEO-бизнес с небольшой географической областью. В результате сайт перестал ранжироваться по основным ключевым словам за исключением того района, к которому относился указанный адрес.

Ещё один участник обсуждения отметил, что публикация адреса – причём таким образом, чтобы он был заметным – может создать впечатление, что этот адрес отображает область обслуживания компании. При этом ограниченная территория обслуживания может отпугнуть тех клиентов, которые живут в других регионах.

На что Мюллер отметил:

«Но в то же время вы теряете местных клиентов, людей в своём часовом поясе. Я не против, чтобы адреса не было на главной странице, но “где-нибудь” в другом месте это кажется вполне разумным, не так ли?».

SEO-консультант Скотт Кларк (Scott Clark) в качестве причины отсутствия адреса упомянул стереотипы, связанные с определёнными штатами в США.

«Мы привыкли скрывать тот факт, что находимся в Кентукки из-за стереотипов, которые сохраняются даже сейчас. Когда средний ARR (коэффициент эффективности инвестиций) по нашим клиентам превысил $50 млн, мы перестали беспокоиться по этому поводу. Мы должны зарабатывать на жизнь, Джон, и гео-стереотипы – это то, что реально существует».

Мюллер поблагодарил участников SEO-сообщества за ответы, а также прояснил, что его вопрос был связан с личным интересом и не имеет никакого отношения к каким-либо поисковым изменениям в Google.

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