Google создал галерею пользовательских шаблонов для Tag Manager

Google сообщил о запуске галереи пользовательских шаблонов для Диспетчера тегов (Tag Manager) – Community Template Gallery.

Новая галерея – это открытая платформа, где партнёры могут делиться своими шаблонами с другими участниками сообщества. Компании затем могут использовать эти шаблоны для внедрения тегов на собственных сайтах.

Раньше, если компании нужно было добавить партнёрский тег, не интегрированный с Tag Manager, это требовало большого количества ручной работы. Это не только занимало много времени, но и требовало активного участия со стороны разработчиков и нередко приводило к ошибкам в реализации.

Community Template Gallery сокращает риски неправильной реализации. При использовании пользовательских шаблонов, компаниям не нужно дополнительно настраивать HTML или JavaScript.

Новая галерея также помогает партнёрам поддерживать шаблоны тегов в актуальном состоянии. Всякий раз, когда они вносят в свои шаблоны изменения, последняя версия быстро становится доступной. Если компания уже внедрила этот шаблон, Google сообщит, что есть новая версия, которую можно будет просмотреть перед обновлением.

Community Template Gallery уже доступна в Tag Manager и Tag Manager 360.

Напомним, что Google представил пользовательские шаблоны (Custom Templates) в Tag Manager в мае этого года.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google исполнился 21 годGoogle исполнился 21 год
Facebook подтвердил, что работает над скрытием количества лайков под постамиFacebook подтвердил, что работает над скрытием количества лайков под постами
Google не считает хотлинки внешними ссылкамиGoogle не считает хотлинки внешними ссылками
Отчёт по разметке для «хлебных крошек» в Search Console работал с ошибкойОтчёт по разметке для «хлебных крошек» в Search Console работал с ошибкой
Суд ЕС: использование cookie-файлов требует «активного согласия» пользователейСуд ЕС: использование cookie-файлов требует «активного согласия» пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил новый интерфейс Google Shopping в СШАGoogle запустил новый интерфейс Google Shopping в США
Call-only объявления без заголовков в Google Ads снижают CPA на 28% – кейсCall-only объявления без заголовков в Google Ads снижают CPA на 28% – кейс
Google Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октябряGoogle Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октября
Google обновит агента пользователя Googlebot в декабреGoogle обновит агента пользователя Googlebot в декабре
Google: HTML-карта сайта не нужна с точки зрения SEOGoogle: HTML-карта сайта не нужна с точки зрения SEO
Google тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поискаGoogle тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поиска
Google расследует резкое увеличение числа показов по запросу [loans]Google расследует резкое увеличение числа показов по запросу [loans]
Google начал тестировать технологию Duplex в ChromeGoogle начал тестировать технологию Duplex в Chrome
В Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитикаВ Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитика
Google: заголовки H1 полезны, но не критичныGoogle: заголовки H1 полезны, но не критичны
Последние новости
Подгружаем последние новости