Google создал галерею пользовательских шаблонов для Tag Manager

Google сообщил о запуске галереи пользовательских шаблонов для Диспетчера тегов (Tag Manager) – Community Template Gallery .

Новая галерея – это открытая платформа, где партнёры могут делиться своими шаблонами с другими участниками сообщества. Компании затем могут использовать эти шаблоны для внедрения тегов на собственных сайтах.

Раньше, если компании нужно было добавить партнёрский тег, не интегрированный с Tag Manager, это требовало большого количества ручной работы. Это не только занимало много времени, но и требовало активного участия со стороны разработчиков и нередко приводило к ошибкам в реализации.

Community Template Gallery сокращает риски неправильной реализации. При использовании пользовательских шаблонов, компаниям не нужно дополнительно настраивать HTML или JavaScript.

Новая галерея также помогает партнёрам поддерживать шаблоны тегов в актуальном состоянии. Всякий раз, когда они вносят в свои шаблоны изменения, последняя версия быстро становится доступной. Если компания уже внедрила этот шаблон, Google сообщит, что есть новая версия, которую можно будет просмотреть перед обновлением.

Community Template Gallery уже доступна в Tag Manager и Tag Manager 360.