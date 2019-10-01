Creative Commons выпустила улучшенную версию плагина для WordPress
Организация Creative Commons разработала WordPress-плагин, который упрощает атрибуцию и лицензирование контента.
Новый плагин, получивший название «Creative Commons», является переработанной версией старого плагина организации – «WPLicense».
Предыдущий плагин не был совместим с новыми версиями WP (старше 3.8.1), в новом эта проблема была, наконец, решена.
Теперь плагин организации совместим с последней версией WordPress (5.2.2) и блочным редактором Gutenberg. Он включает 8 блоков, позволяющих лицензировать посты, страницы, изображения и другие типы медиа.
Интуитивно понятные настройки плагина позволяют пользователям легко добавлять текст, указывающий на то, кому принадлежит контент, а также менять фон и цвет текста.
В новом плагине также остались некоторые функции, ранее доступные в старой версии дополнения. В их числе – возможность установить лицензию по умолчанию и использовать её в футере или в качестве виджета.
С помощью плагина пользователи могут лицензировать сайт целиком или отдельные публикации, страницы и изображения.
Скачать плагин можно по
Напомним, что в мае вышел из беты сервис для поиска бесплатных изображений
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
01.10.2019 18:09