В Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитика

Google Ads позволил управляющим аккаунтам формировать отчёты сразу по нескольким учётным записям в Редакторе отчётов.

Ранее, чтобы проанализировать ситуацию по нескольким аккаунтам, нужно было скачивать отчёты по каждому из них и делать это вручную.

Теперь владельцы управляющих аккаунтов смогут собирать необходимую статистику и формировать отчёты прямо в сервисе.

Например, вы управляете тремя аккаунтами в разных регионах и хотите проанализировать общую эффективность с течением времени. Ранее для этого нужно было скачать данные об эффективности по каждому аккаунту в отдельности, а затем объединить эти сведения для определения глобальных трендов. Теперь вы можете анализировать эффективность по нескольким аккаунтам с помощью таблиц, диаграмм и сегментов данных прямо в своём браузере.

Кросс-аккаунт отчётность на данный момент доступна для управляющих аккаунтов, под началом которых находится до десяти подчинённых аккаунтов. В будущем Google Ads планирует расширить этот лимит.