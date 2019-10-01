Google сообщил, что новый отчёт по разметке для «хлебных крошек» в Search Console работал с ошибкой. Информация об этом была добавлена на страницу Data Anomalies в Справке сервиса.

Разработчики уже устранили баг, в связи с чем вебмастера теперь могут наблюдать уменьшение количества ошибок в этом отчёте.

Напомним, что ранее Google добавил в Search Console отчёт по наборам данных.

Оба отчёта — и по наборам данных, и по навигационным цепочкам — доступны в разделе «Улучшения».