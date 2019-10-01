2019-10-01
Отчёт по разметке для «хлебных крошек» в Search Console работал с ошибкой
Google сообщил, что новый отчёт по разметке для «хлебных крошек» в Search Console работал с ошибкой. Информация об этом
Разработчики уже устранили баг, в связи с чем вебмастера теперь могут наблюдать уменьшение количества ошибок в этом отчёте.
Напомним, что ранее Google добавил в Search Console отчёт по наборам данных.
Оба отчёта — и по наборам данных, и по навигационным цепочкам — доступны в разделе «Улучшения».
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
←+Ctrl+→