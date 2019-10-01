Snapchat увеличил длину видеорекламы до 3 минут

Мессенджер Snapchat значительно максимальную длину видеорекламы: с 10 секунд до 3 минут. Об этом представитель сервиса объявил на конференции Advertising Week в Нью-Йорке.

Предыдущий лимит был установлен на момент запуска видеорекламы в 2014 году и в течение пяти лет не менялся.

Что касается новых, более длинных рекламных роликов, то пользователи по-прежнему могут их пропускать – как и более короткие объявления. При этом рекламодатели теперь могут оптимизировать ставки для просмотров, длящихся не менее 15 секунд.

В Snapchat есть и формат рекламы без возможности пропуска – Snap Commercials, запущенный в прошлом году.

Помимо увеличения длины видеообъявлений, Snapchat также представил ещё несколько новшеств, связанных с рекламой.

Так, функция «свайп-ап», ранее доступная только для обычной видеорекламы, была расширена на непропускаемые видеообъявления. Благодаря этой функциональности рекламодатели могут направлять пользователей на веб-страницы или более длительные видео – они открываются по свайпу вверх.

Напомним, что Snapchat входит в пятёрку самых используемых в РоSSии социальных сервисов.

Добавим также, что этим летом мессенджер представил инструмент для быстрого создания рекламы. Весь процесс включает всего три шага.

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