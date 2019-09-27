Facebook подтвердил, что работает над скрытием количества лайков под постами

Ранее в этом месяце в коде приложения Facebook для Android была обнаружена функция скрытия количества реакций под постами. Теперь компания официально подтвердила , что работает в этом направлении.

Начиная с сегодняшнего дня, скрытие количества лайков и других реакций будет запущено в режиме ограниченного тестирования в Австралии. Если в ходе теста Facebook удастся улучшить опыт пользователей, то эксперимент будет расширен на другие страны мира, однако пока никаких другие тестов не запланировано.

В рамках тестирования автор поста по-прежнему будет видеть количество реакций, однако все другие пользователи их видеть не будут. Им будет доступен только список тех, кто отреагировал на публикацию.