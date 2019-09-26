Объём рынка устройств для «умного» дома превысит $100 млрд в 2019 году

Объём рынка устройств для «умного» дома превысит $100 млрд в 2019 году

Компания Strategy Analytics прогнозирует, что в текущем году затраты на устройства для «умного» дома, сопутствующие сервисы и услуги по установке превысят знаковую отметку в $100 млрд.

В частности, как прогнозируется, расходы достигнут $103 млрд. В период до 2023 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 11 %. В результате, к 2023-му объём отрасли увеличится до $157 млрд.

В нынешнем году на всевозможные устройства для смарт-жилища придётся $55 млрд, или 54 % в общем объёме затрат. Показатель CAGR в данном сегменте прогнозируется на уровне 10 %. Таким образом, в 2023-м размер данного сегмента вырастет до $81 млрд.

Объём рынка устройств для «умного» дома превысит 0 млрд в 2019 году

Отмечается, что в конце прошлого года по всему миру насчитывалось более 200 млн домохозяйств, использующих как минимум одно «умное» устройство. К 2023-му эта цифра увеличится ещё на 100 млн.

Аналитики также прогнозируют, что в конце 2023 года в использовании будут находиться более 6,4 млрд всевозможных устройств для смарт-жилища, или в среднем 21 устройство на домохозяйство.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Мессенджер Kik закрывается. Компания сфокусируется на криптовалюте
Google ранжирует синдицированный контент выше оригинальногоGoogle ранжирует синдицированный контент выше оригинального
Баннер YouTube Masthead стал доступен для показа на ТВ-экранахБаннер YouTube Masthead стал доступен для показа на ТВ-экранах
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данныхFacebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данных
Блок рекламы


Похожие новости
Google инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в ЕвропеGoogle инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в Европе
Украинский стартап GitLab привлек $268 млн. Оценка — $2,7 млрдУкраинский стартап GitLab привлек $268 млн. Оценка — $2,7 млрд
Google выплатит Франции $1,1 млрд для урегулирования налогового спораGoogle выплатит Франции $1,1 млрд для урегулирования налогового спора
Факторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда ФишкинаФакторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда Фишкина
Google закроет свой рекрутинговый сервис Hire в 2020 годуGoogle закроет свой рекрутинговый сервис Hire в 2020 году
Объем рынка медийной интернет-рекламы в первом полугодии 2019 составил почти 2 млрд грнОбъем рынка медийной интернет-рекламы в первом полугодии 2019 составил почти 2 млрд грн
Объем поисковой рекламы в Украине дорос до 5,89 млрд грнОбъем поисковой рекламы в Украине дорос до 5,89 млрд грн
Владелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрдВладелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрд
6-летняя звезда YouTube, которая ведет блог об игрушках, заработала $8 млн на покупку дома6-летняя звезда YouTube, которая ведет блог об игрушках, заработала $8 млн на покупку дома
Kenshoo: 46% расходов компаний на поиск в Q2 2019 приходились на товарную рекламуKenshoo: 46% расходов компаний на поиск в Q2 2019 приходились на товарную рекламу
Последние новости
Подгружаем последние новости