В Киеве задержали хакерскую группу "черных регистраторов"

Подозреваемым вменяют рассылку вирусов нотариусам и госрегистраторам.

Фото: СБУ

В Киеве разоблачили "черных регистраторов", которые работали при помощи вредоносного программного обеспечения, позволявшего им дистанционно управлять компьютерами с доступом к госреестрам.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Департаменте киберполиции.

Группировка существовала с 2015 года. В нее входили шесть человек, пятеро из которых, в том числе организатор, раньше работали в Государственной исполнительной службе. Шестым был хакер, который разработал вирус, использовавшийся для инфицирования компьютеров нотариусов и госрегистраторов. Его рассылали от имени государственных органов или людей, компьютеры которых удалось инфицировать раньше. После активации вирус давал доступ к электронному цифровому ключу и паролю пользователя и позволял управлять компьютером в дистанционном режиме.

Фото: cyberpolice.gov.ua

За денежное вознаграждение, сумма которого составляла от 7 до 50 тысяч долларов, группировка занималась перерегистрацией движимого и недвижимого имущества, незаконно накладывала и снимала арест, обеспечивала передачу корпоративных прав. По данным Киберполиции, ей удалось внести изменения в реестры более чем по тысяче объектов.

Для конспирации все действия проводились в лесополосе возле Киева. Там был тайник для ноутбука и мобильного телефона с доступом к интернету. Каждый раз использовались новые сим-карты, которые потом уничтожались.

Группа попалась на попытке рейдерского захвата сети автозаправок. Во время спецоперации были проведены 40 обысков, в ходе которого нашли мобильные терминалы, компьютеры, банковские карточки с доказательствами преступлений.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Всем участникам группировки сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса. Двое из них задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в течение трех месяцев разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении противодействия рейдерству.

Проект должен закрыть дыры в законодательстве, которые позволяют рейдерам захватывать чужие бизнесы и забирать недвижимость.

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