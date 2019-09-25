У Nimses финансовые проблемы. Сотрудникам не выплачивают зарплаты

Украинский стартап Nimses испытывает финансовые проблемы. Компания задерживает сотрудникам зарплату, а также имеет задолженность перед людьми, которые уже покинули штат. Об этом AIN.UA сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией. В Nimses подтвердили эту информацию, пишут AIN.UA .

Что происходит в штате Nimses

Некогда хайповый стартап в последнее время теряет популярность. Nimses регулярно вносит изменения в бизнес-модель, кардинально переделывая сервис и его логику, за которыми не успевают ни пользователи, ни партнеры.

«Продукт совершает пивот на 180 градусов каждый месяц. Каждый такой пивот никак не ложится на существующие концепты, и не подкреплен никаким анализом и AB-тестами. Как результат, команду склоняют к овертаймам, которые не оплачиваются», — рассказал один из бывших сотрудников компании.

Денег нет

На сегодня у компании отсутствует финансирование. Привлеченные ранее деньги от нескольких крупных инвесторов (их в Nimses не разглашают) закончились, и, по данным источников, компания перебивается небольшими траншами от частных лиц.

Из-за сложившейся ситуации на сегодня Nimses имеет задолженности по зарплатам как перед текущими, так и бывшими сотрудниками.

«Если вы все же решили сойти на берег, то будет подписан акт предоставленных услуг с обещанием выполнить полный расчет через N рабочих дней. Де-факто никакого полного расчета через N дней не происходит. Успешный кейс — будет выплачена часть задолженности. Неуспешный — никаких прогнозов по полной выплате», — рассказал источник.

По его словам, Nimses задолжали ему зарплату за три месяца.

Финансовые проблемы начались с января 2019 года. Тогда же в Nimses начали задерживать зарплаты, однако до мая задолженности кое-как погашали. После этого ситуация усугубилась.

С тех пор штат Nimses, по данным источника, сократился примерно в два раза. Вместе с тем, от тех сотрудников, которые остались, требуют переработок и ставят нереальные сроки.

Что говорят в Nimses

Компания не отрицает проблем с финансированием и наличия долгов по зарплатам. Их обещают закрыть в ближайшее время, после привлечения нового раунда финансирования.

«Определенные проблемы с выплатами зарплат действительно есть, но компания сейчас заканчивает этап привлечения финансирования, и все задолженности перед текущими и бывшими сотрудниками будут скоро погашены», — сообщил AIN.UA спикер Nimses Андрей Боборыкин.

Текущее количество сотрудников он не раскрыл, однако заявил, что массовых увольнений из-за отсутствия финансирования в Nimses не было.