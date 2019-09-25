Мессенджер Kik закрывается. Компания сфокусируется на криптовалюте

Тед Ливингстон, CEO компании Kik Interactive, объявил в блог-посте о закрытии мессенджера Kik, пишут AIN.UA

Он основан в 2010 году. В 2016-ом у приложения было 300 млн активных пользователей ежемесячно, более 40% приходилось на американскую аудиторию.

Каким будет пивот

Вместо этого продукта, компания сфокусируется на развитии собственной криптовалюты Kin. Она запустилась в 2017 году, получив более $100 млн в ходе ICO.

Сейчас ею пользуются более двух миллионов пользователей ежемесячно, более 600 000 человек регулярно тратят средства. По словам Ливингстона, Kin представлена в нескольких десятках приложений.

Сегодня большинство криптовалют полагаются на спекулятивный спрос от обменных бирж, чтобы поддерживать свой бизнес. Но Kin недоступна на большинстве бирж, мы не можем на это рассчитывать. Вместо этого, нам нужно стать первым проектом, который создает реальный спрос на валюту, привлекая людей к покупке и использованию Kin.

После закрытия мессенджера, штат Kik Interactive сократится более чем на 100 человек, до 19 сотрудников. Эта команда будет работать над масштабированием и стабильностью блокчейна, взаимодействовать со сторонними разработчиками и создавать мобильный кошелек.

Громкое ICO и его последствия

Листинг токенов Kik в свое время попал в сферу интересов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Комиссия подала на Kik Interactive в суд, назвав ICO незаконным.

По мнению регулятора, руководители понимали, что к концу 2017 года у проекта исчерпаются средства и потому пошли на выпуск собственной криптовалюты. Главное требование комиссии — признать выпущенные токены ценными бумагами.

В прошлом месяце Kik направила в суд ответный иск, назвав обвинения SEC необоснованными. В компании говорят, что если признать токены видом ценных бумаг, это похоронит их практическое применение — поэтому у них не остается другого выхода кроме юридических баталий.