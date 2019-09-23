TechCrunch: новая инициатива Facebook по модерации контента — фейк

Редактор TechCrunch Наташа Домас написала обзор последней инициативы Facebook в области борьбы за свободу слова и честную контент-политику, пишут AIN.UA

Так на прошлой неделе компания объявила о создании «Независимого совета по надзору», который станет разбираться с самыми важными кейсами для сохранения информационного баланса в мире, и принимать по ним окончательные решения (в интернете его уже прозвали «Верховным судом Facebook»).

Для Украины это так же важно, как и для остального мира, особенно на фоне информационного и военного противостояния с Россией . AIN.UA приводит сокращенный перевод статьи.

11 супергероев на фэйк-контроле

35-летний СЕО Facebook Марк Цукерберг, который продолжает уклоняться от встречи с парламентариями для ответа на вопросы о влиянии его рекламного бизнеса на демократию и права человека, втюхивает вам очередной цирк про «подотчетность» — Независимый совет по надзору. Последняя попытка компании реабилитироваться на фоне репутационных провалов на международных рынках (например, в Мьянме, где платформа стала площадкой для преследования этнических меньшинств).

Предполагается, что этот Совет будет высшим звеном в цепочке контент-модерирования, которое происходит за закрытыми дверями и под НДА руками армий контрактников, которым платят за разгребание потоков ненависти и насилия, чтобы пользователям Facebook не пришлось делать это самим. Он станет (как надеется Facebook) новым осязаемым механизмом для разрешения спорных ситуаций и подавления токсичных диспутов.

На самом деле контент-политика Facebook, построенная на принципе «впихнуть невпихуемое», не в силах обуздать двухмиллиардное «комьюнити» (как в компании любят называть свою пользовательскую базу), разросшееся на весь мир. Не совсем понятно, как такое огромное разнообразие культур и взглядов можно представить силами наблюдательного органа в составе из всего лишь 11 человек (минимальная команда Совета).

Когда Совет полностью укомплектуют, в нем будет до 40 независимых членов. Но даже если бы компания взяла в Совет по одному человеку на рынок (чего на самом деле не произошло), то этот человек должен был бы олицетворять в себе все многообразие взглядов целой страны, чтобы не скатиться к привычным политическим манипуляциям под прикрытием добрых намерений.

Facebook настолько разросся, что его бизнес регулярно сталкивается с постоянным потоком хитрых, противоречивых и порой опасных для жизни решений по модерации контента. Решений, которые, по словам представителей компании, даются ей нелегко. Вместе с тем, Facebook не жаловался на трудности с монетизацией на этих рынках, даже с учетом того, что его платформа буквально использовалась для таргетирования рекламы на нацистов все в той же Мьянме.

Корпоративная диктатура

Совет станет новым слоем модерации — последней инстанцией, в которую попадает лишь фантастически малая часть кейсов, отобранных модераторами Facebook. Компания оставляет за собой право присылать Совету некоторые кейсы на первоочередное рассмотрение. И нам пытаются представить этот орган, как независимый — разве не удивительно? То есть в итоге эти кейсы могут выбираться не исходя из реалий внешнего мира, но во благо бизнес-интересам Facebook.

Забавно, сколько раз Цукерберг упомянул слово «независимый» в описании этого Совета в своем письме (хотя в самом заголовке письма он это слово благоразумно опустил). Но есть один очень важный нюанс — это патологическая неспособность Верховного лидера Facebook предоставить кому-то право оспорить его решения и власть. Уволить Цукерберга может только Цукерберг.

Это корпоративная диктатура, в рамках которой мальчик-король может распространять свою волю без какого-либо внешнего аудита . Власть без моральной ответственности, если хотите.

Недавно Facebook заплатил пятимиллиардный штраф Федеральной торговой комиссии, чтобы избежать допроса своих топ-менеджеров относительно их провалов в области управления данными и обеспечения соблюдения контент-политики. После чего Цукерберг и компания смогли вернуться к своему привычному бизнесу, построенному на нарушении приватности пользователей. Приватность ведь так важна для Марка. К слову, прибыль компании за 2018 год составила $55,8 млрд.

(Не)зависимый орган на зарплате у Цукерберга

Все вышесказанное говорит о том, что новый «независимый» Совет по надзору — всего-лишь блестящая пыль в глаза, призванная скрыть отсутствие регулирования — как внутреннего, так и внешнего — Facebook-Империи.

Совет по Надзору — это просто новый антикризисный PR-инструмент для Facebook. Закопайтесь в детали документа о полномочиях и обязанностях этого органа — и заявленная «независимость» начнет разваливаться на глазах.

Тот факт, что Совет существует лишь потому, что существует Facebook, уже делает его зависимым от Facebook.

В документе говорится, что Facebook сам будет отбирать самых первых членов совета. Которые затем выберут остальных. Как такая структура вообще может быть независимой?

Затем Совет будет рассматривать кейсы на соответствие политике Facebook. При этом, устанавливать саму политику он, конечно же, не может — что за глупости?! Он может лишь внести рекомендации, которые Facebook преспокойно проигнорирует.

Компания заявляет, что Совет будет работать полностью «прозрачно» — звучит хорошо, но не имеет смысла. Потому что не существует никаких законных, юридически определенных стандартов прозрачности. Facebook — бизнес, а не демократия. И он регулирует себя сам.

При этом армия безголосых сотрудников, которые денно и нощно вычитывают и просматривают худшее, на что только способно человечество, доводя себя до депрессии, психологических травм и суицидальных мыслей, остаются забыты. Почему бы не предоставить им право голоса и возможность влиять на политику?

Едва ли членов Совета Facebook будет выбирать из них. Поэтому не удивительно, что «Совет по надзору» не принимает резюме.