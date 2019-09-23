Организатор бот-сети Avalanche Капканов вышел на свободу по закону Савченко

Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, которые он отсидел в СИЗО.

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор подозреваемому в международных киберпреступлениях Геннадию Капканову, которого в Украине обвинили в нападении на полицейских.

Об этом сообщает местный сайт "Полтавщина".

"Сегодня прошло финальное заседание по делу Геннадия Капканова. Коллегия судей рассмотрела все доказательства, выслушала обвинения прокурора и доводы капканов и вынесла ему приговор. Обвиняемого в нападении на полицейских приговорили к двум годам ограничения свободы и отпустили, поскольку он уже отсидел этот срок в СИЗО ", - говорится в сообщении.

Коллегия судей состояла из пяти человек. Из них - двое профессиональных судей Виталий Микитенко и Александр Струков и трое основных присяжных судей Валентина Рустамова, Людмила Лавренчук, Андрей Денисенко. Сторону обвинения представлял прокурор Владимир Живило, сторону защиты - адвокат Валентина Буглак. Пострадавшие по делу - полицейские: Александр Темник, Виталий Тихоненко, Владимир Бойко.

Фото: poltava.to

Напомним, 30 ноября 2016 года правоохранители провели международную спецоперацию по ликвидации киберсети Avalanche в Полтаве и задержали организатора - местного жителя Геннадия Капканова. 1 декабря Октябрьский районный суд Полтавы отказался арестовать задержанного и он сбежал. В феврале 2018 года Капканова снова задержали в Киеве и отправили под стражу.

Хакеры Avalanche занимались распространением вредоносных программ, которые использовались для рассылки спама, кражи паролей, данных кредитных карт, DoS-атак и т.п. Группировка ежедневно контролировало около 500 тыс. зараженных компьютеров по всему миру.