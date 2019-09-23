Организатор бот-сети Avalanche Капканов вышел на свободу по закону Савченко

Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, которые он отсидел в СИЗО.

Организатор бот-сети Avalanche Капканов вышел на свободу по закону Савченко
Геннадий Капканов
Фото: poltava.to

Октябрьский районный суд Полтавы вынес приговор подозреваемому в международных киберпреступлениях Геннадию Капканову, которого в Украине обвинили в нападении на полицейских.

Об этом сообщает местный сайт "Полтавщина".

"Сегодня прошло финальное заседание по делу Геннадия Капканова. Коллегия судей рассмотрела все доказательства, выслушала обвинения прокурора и доводы капканов и вынесла ему приговор. Обвиняемого в нападении на полицейских приговорили к двум годам ограничения свободы и отпустили, поскольку он уже отсидел этот срок в СИЗО", - говорится в сообщении.

Коллегия судей состояла из пяти человек. Из них - двое профессиональных судей Виталий Микитенко и Александр Струков и трое основных присяжных судей Валентина Рустамова, Людмила Лавренчук, Андрей Денисенко. Сторону обвинения представлял прокурор Владимир Живило, сторону защиты - адвокат Валентина Буглак. Пострадавшие по делу - полицейские: Александр Темник, Виталий Тихоненко, Владимир Бойко.

Фото: poltava.to

Напомним, 30 ноября 2016 года правоохранители провели международную спецоперацию по ликвидации киберсети Avalanche в Полтаве и задержали организатора - местного жителя Геннадия Капканова. 1 декабря Октябрьский районный суд Полтавы отказался арестовать задержанного и он сбежал. В феврале 2018 года Капканова снова задержали в Киеве и отправили под стражу.

Хакеры Avalanche занимались распространением вредоносных программ, которые использовались для рассылки спама, кражи паролей, данных кредитных карт, DoS-атак и т.п. Группировка ежедневно контролировало около 500 тыс. зараженных компьютеров по всему миру.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Государственной судебной администрации майнили криптовалютуВ Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Amazon обвинили в манипулировании результатами поискаAmazon обвинили в манипулировании результатами поиска
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и HyserFacebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Google внёс изменения в обработку разметки для отзывовGoogle внёс изменения в обработку разметки для отзывов
Блок рекламы


Похожие новости
4 из 7 организаторов массовых протестов в Google ушли из компании4 из 7 организаторов массовых протестов в Google ушли из компании
WhatsApp начнет судиться с организаторами массовых рассылокWhatsApp начнет судиться с организаторами массовых рассылок
Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службыКиберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы
Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из бетыПоисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Организаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессияхОрганизаторы массовых протестов в Google обвинили компанию в репрессиях
Google Ads API вышел из бетыGoogle Ads API вышел из беты
Киберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналовКиберполиция задержала троих организаторов незаконной телетрансляции 700 каналов
В Киеве задержан предполагаемый организатор бот-сети Avalanche, нанесшей ущерб на сотни миллионов евроВ Киеве задержан предполагаемый организатор бот-сети Avalanche, нанесшей ущерб на сотни миллионов евро
Полиция задержала сбежавшего организатора бот-сети AvalancheПолиция задержала сбежавшего организатора бот-сети Avalanche
Экс-сотрудник обвинил главу «Карабаса» в побоях и угрозах. К конфликту подключился организатор Atlas WeekendЭкс-сотрудник обвинил главу «Карабаса» в побоях и угрозах. К конфликту подключился организатор Atlas Weekend
Последние новости
Подгружаем последние новости
eturn false; }); shortcut.add("Ctrl+Down",function() { novgoto('http://novostey.com/'); return false; });