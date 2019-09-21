YouTube меняет процедуру верификации и поднимает требования к каналам

YouTube обновил правила, в соответствии с которыми каналам присваивается статус подлинности.

В связи с этим обновлением некоторые каналы перестанут считаться подтверждёнными. Авторам таких каналов были отправлены уведомления по электронной почте с подробной информацией об изменениях.

Кроме того, в ближайшие недели подтверждённые каналы станут выглядеть по-новому — YouTube заменит галочку, которая отображалась рядом с названием, на просто серый фон.

Эти изменения вступят в силу в конце октября.

Ранее YouTube позволял проходить верификацию всем каналам, у которых более 10 000 подписчиков. Теперь сервис будет присваивать статус подлинности только тем каналам, которым он явно необходим. Обычно такой статус получают аккаунты, которые принадлежат компаниям или известным личностям, например популярным авторам либо исполнителям.

При этом верификация – это чрезвычайно важная функция для блогеров, которая влияет на то, какой контент будет показан в рекомендациях, когда пользователи будут совершать поиск на YouTube.

Те каналы, которые получили оповещение о лишении статуса подлинности, могут оспорить это решение до того, как оно вступит в силу.

После обновления YouTube будет самостоятельно подтверждать каналы. Заявки на получение значка подлинности больше не принимаются.

Согласно новым правилам, статус подлинности будет присваиваться каналу, если:

у автора большое количество подписчиков на YouTube;

автор широко известен за пределами платформы, в том числе в других сервисах;

название канала можно легко спутать с другим.

Блогеры восприняли новые правила YouTube преимущественно негативно и начали жаловаться, что их уже лишили этих значков. В ответ команда YouTube Creators прояснила в Twitter , что:

Статуса подлинности пока никто не лишён. Если канал получил оповещение о том, что он больше не будет считаться подтверждённым, то оно было отправлено заранее и его можно оспорить.

Значок подлинности ранее не отображался на мобильных страницах каналов, но скоро будет на них добавлен.

Additional clarification:??No one lost a verification badge today–If you received an email that your channel will no longer be verified, this was just an advanced notice & you can appeal??The checkmark has never appeared on YouTube mobile channel pages (this will be added soon) https://t.co/vv64ClfuBx — YouTube Creators (@YTCreators) September 19, 2019

В компании также подчеркнули, что независимо от наличия или отсутствия значка, все авторы контента являются важной частью YouTube.