В адресной строке Chrome на Android появятся готовые ответы

Chrome для Android скоро получит обновление, в результате которого в браузере появится несколько новых функций.

Одним из нововведений станет показ готовых ответов на поисковые запросы прямо в адресной строке. На данный момент эта функция уже работает в десктопной версии Chrome и скоро также появится на Android.

В результате по мере ввода запроса пользователи смогут сразу видеть ответы: например, результаты спортивных матчей, прогноз погоды, варианты перевода слова и т.д.

Помимо этого, разработчики также добавили в Chrome несколько изменений, призванных помочь пользователям более эффективно управлять вкладками.

Так, в следующей версии браузера пользователи смогут организовывать вкладки, группируя их.

В приложении также появится возможность отправлять вкладки из Chrome на Android в десктопную версию браузера.

Ещё одним новшеством станет возможность изменять цветовую схему приложения Chrome на десктопах.

Все эти обновления будут запущены этой осенью.