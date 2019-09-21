В адресной строке Chrome на Android появятся готовые ответы
Chrome для Android скоро
Одним из нововведений станет показ готовых ответов на поисковые запросы прямо в адресной строке. На данный момент эта функция уже работает в десктопной версии Chrome и скоро также появится на Android.
В результате по мере ввода запроса пользователи смогут сразу видеть ответы: например, результаты спортивных матчей, прогноз погоды, варианты перевода слова и т.д.
Помимо этого, разработчики также добавили в Chrome несколько изменений, призванных помочь пользователям более эффективно управлять вкладками.
Так, в следующей версии браузера пользователи смогут организовывать вкладки, группируя их.
В приложении также появится возможность отправлять вкладки из Chrome на Android в десктопную версию браузера.
Ещё одним новшеством станет возможность изменять цветовую схему приложения Chrome на десктопах.
Все эти обновления будут запущены этой осенью.
Напомним, ранее в Chrome появилась возможность отправлять веб-страницы на другие устройства, принадлежащие пользователю.
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21.09.2019 08:03