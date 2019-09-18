Стартап с украинскими корнями People.ai попал в двадцатку самых перспективных ИИ-компаний по версии Forbes

Журнал Forbes выпустил рейтинг 50 перспективных ИИ-компаний США. Стартап с украинскими корнями People.ai попал в первую двадцатку, пишут AIN.UA

  • Во время работы над рейтингом Forbes оценивал рост доходов компаний, прибыльность, расширение штата, пул клиентов, финансирование и оценку. Кроме этого журнал подробно узнавал, как предприятия используют искусственный интеллект в работе.
  • People.ai занял в рейтинге 18 место. В лидерах — Nuro (доставка товаров с помощью беспилотного транспорта), Aurora Innovation (система для самоуправляемых автомобилей) и Uptake (аналитическая система по контролю производства).
  • В мае этого года People.ai привлек $60 млн при оценке $500 млн. Стартап разрабатывает ИИ-платформу для сотрудников компаний, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. У People.ai сейчас более 50 корпоративных клиентов и 145 человек в штате.

Дмитрий Демченко, AIN

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