Журнал Forbes выпустил рейтинг 50 перспективных ИИ-компаний США . Стартап с украинскими корнями People.ai попал в первую двадцатку, пишут AIN.UA



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[url=http://novostey.com/internet/news885228.html]Стартап с украинскими корнями People.ai попал в двадцатку самых перспективных ИИ-компаний по версии Forbes : Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/internet/news885228.html>Стартап с украинскими корнями People.ai попал в двадцатку самых перспективных ИИ-компаний по версии Forbes : Новостей.COM</a>

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