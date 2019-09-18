Украинский стартап GitLab привлек $268 млн. Оценка — $2,7 млрд

Украинский стартап GitLab привлек $268 млн в рамках раунда серии E. Компанию оценили в $2,7 млрд, сообщает VentureBeat. , пишут AIN.UA

Среди инвесторов — Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator и Continuity Fund. Вместе с новым раундом GitLab суммарно привлек $426 млн. Привлеченные деньги стартап направит на то, чтобы сделать все функции платформы, включая мониторинг, безопасность и планирование, «лучшими в своем классе».

История GitLab

Сооснователь стартапа — харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011, имея постоянную работу. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими.

В 2013 году к стартапу присоединился второй фаундер — нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab фултайм.

Фото: IT Arena.

Уже к началу 2015-го проект вырос до 10 человек, а к осени того же года — до 50. В это время GitLab привлек первые инвестиции, $1,5 млн, — во многом благодаря программе в акселераторе Y Combinator. Дальше компания росла с геометрической прогрессией.

Сейчас GitLab — это платформа для коллаборации и DevOps. Основной конкурент стартапа — GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft . GitLab планирует построить платформу «все в одном», которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.

На данный момент у компании около 100 000 корпоративных клиентов, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.

По поводу географической принадлежности GitLab Дмитрий Запорожец в интервью AIN.UA говорил следующее:

Один основатель из Украины — отчасти это украинский стартап. Другой основатель из Нидерландов — отчасти это нидерландский стартап. После пришли инвесторы из Калифорнии — теперь отчасти это и американский стартап. Исходя из этого я считаю, что стартап можно назвать украинским.

Инвестиции в GitLab:

2015 год: $1,5 млн, сид-раунд. Инвесторы — 500 Startups, Crunchfund, Sound Ventures Эштона Кутчера, а также фондов Liquid 2 Ventures и Khosla Ventures.

$1,5 млн, сид-раунд. Инвесторы — 500 Startups, Crunchfund, Sound Ventures Эштона Кутчера, а также фондов Liquid 2 Ventures и Khosla Ventures. 2015 год: $4 млн, раунд серии А. Инвесторы — Khosla Ventures.

$4 млн, раунд серии А. Инвесторы — Khosla Ventures. 2016 год: $20 млн, раунд серии В. Инвесторы — August Capital, Khosla Ventures и Y Combinator.

$20 млн, раунд серии В. Инвесторы — August Capital, Khosla Ventures и Y Combinator. 2017 год: $20 млн, раунд серии С. Инвестор — GV (ранее известный как Google Ventures).

$20 млн, раунд серии С. Инвестор — GV (ранее известный как Ventures). 2018 год: $110 млн при оценке в $1,1 млрд, раунд D. Инвесторы — Iconiq Capital, GV и Khosla Ventures.

$110 млн при оценке в $1,1 млрд, раунд D. Инвесторы — Iconiq Capital, GV и Khosla Ventures. 2019 год: $268 млн при оценке в $2,7 млрд.

Планы на будущее:

Сейчас у GitLab открыто 222 вакансии, которые компания планирует закрыть как можно быстрее. Кроме этого, стартап планирует IPO: по плану, выход на биржу должен произойти 18 ноября 2020 года.