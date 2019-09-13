Spotify начнет спрашивать конкретный адрес проживания у участников семейного плана

Spotify начнет требовать доказательства у основного владельца семейного аккаунта и его участников о том, что они проживают по одному адресу. Об этом сообщает CNET. Об этом свидетельствуют новые правила в условиях использования такого типа аккаунтов, пишут AIN.UA

Что изменится

Как отмечает издание, новые учетные записи должны будут подтвердить свой адрес с помощью Google Maps. Дальше Spotify может время от времени запрашивать повторную проверку этих данных.

Если адреса не совпадают, сервис имеет право приостановить или полностью отменить семейный план для пользователя. The Verge подчеркивает, что семейные пользователи дорого обходятся Spotify. Почти половина аккаунтов использует эту услугу — а она стоит куда меньше, чем стандартные $10 в месяц.

Зачем Spotify это делает?

Семейный план — популярный способ у пользователей экономить на использовании сервиса. Цена на шестерых составляет всего $15, тогда как один пользователей платит $10. Убрав тех, кто не совсем честно использует семейный тариф, компания сможет увеличить свой доход.