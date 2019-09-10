Zakaz.ua выходит на рынок Молдовы

Украинский сервис доставки товаров из супермаркетов Zakaz.ua объявил о запуске в Кишиневе. В молдавской столице сервис будет работать на базе Metro. Об этом сообщается на Facebook-странице компании, пишут AIN.UA.

Кожен успішний бізнес рано чи пізно має масштабуватись та знаходити для себе нові ринки. Саме тому ми з гордістю…

Posted by Zakaz.ua on Friday, 6 September 2019

В Молдове всего работает три магазина Metro, из них два – в Кишиневе.

Где работает Zakaz.ua

Zakaz.ua представлен в крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Житомире, Виннице и Запорожье. Доставку осуществляют из магазинов сетей Fozzy, “Ашан”, Metro, Novus и “Мега Маркет”.

Ранее Zakaz.ua пытался закрепиться на рынке США под брендом Cartfresh, однако сервис закрыли.

Украина конкурентная

Как сообщили представители Zakaz.ua в комментарии Retailers.ua, сервис не видит серьезной конкуренции на соседнем рынке. Вместе с тем, в Украине конкуренция растет: на рынок зашел Glovo, который вскоре стал официальным партнером «Ашан».


Майя Яровая, AIN

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