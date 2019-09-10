Google прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.org

В течение многих лет Apache Foundation благодарит своих крупных спонсоров через страницу со ссылками, которые не закрыты атрибутом nofollow. Сегодня сотрудник Google Джон Мюллер наконец прокомментировал эту ситуацию.

Самая дорогая ссылка на сайте организации (статус платинового партнёра) на данный момент стоит $125 000 в год. Среди платиновых партнёров Apache на сегодняшний день значатся 10 компаний, включая Google , Facebook и Microsoft .

Как был поднят этот вопрос

Сегодня веб-дизайнер Думитру Бринзан (Dumitru Brinzan) опубликовал в своём блоге статью, в которой заявил, что Apache зарабатывает на продаже ссылок $246 тыс. в год. Он также анонсировал эту публикацию в Twitter , где её и прокомментировал Джон Мюллер:

В ходе обсуждения Мюллер озвучил следующие вещи:

Эти ссылки не приносят сайтам никакой пользы с точки зрения ранжирования в Google;

Данные ссылки существуют уже более десяти лет;

При этом правильный способ работы с ними – это всё же использовать атрибут nofollow;

Google принял меры для того, чтобы ссылки такого рода не влияли на результаты поиска – даже если они не закрыты атрибутом nofollow.

Напомним, что Google уже неоднократно уличали в «покупке» ссылок и нарушении собственных правил. Один из последних инцидентов был связан с конференцией для разработчиков FOSDEM.

Google выступил в качестве спонсора мероприятия и получил три ссылки на странице партнёров события. При этом они не были закрыты атрибутом nofollow, как того требуют правила поисковой системы, и передавали ссылочный вес.