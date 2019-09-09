Slack убивает продуктивность. Как это остановить — советы NYT

Издание The New York Times опубликовало советы, которые помогут продуктивнее работать со Slack. Редакция AIN.UA приводит сокращенный перевод материала, пишут AIN.UA

Используйте режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» люди могут отправлять вам сообщения, но Slack не будет отвлекать вас уведомлениями, а также поменяется статус. Но если понадобится, отправитель все равно может отправить сообщение с уведомлением.

Существует два способа использовать режим «Не беспокоить»: вручную или автоматически. Чтобы настроить вручную, щелкните на иконку колокольчика (для ПК) или откройте меню приложения и нажмите «Не беспокоить» (для смартфонов). Выберете на какое время вы хотите приостановить уведомления. Например, функция «До завтра» позволит отключить их до 9:00 следующего дня. Также можно использовать команду «/dnd» и указать период времени.

Slack убивает продуктивность. Как это остановить — советы NYT

Автоматический режим работает иначе. Он будет включаться сам в назначенное время. Нажмите на колокольчик и выберите «Расписание режима». Slack работает над функцией автоматического отключения уведомлений в выходные дни, но она пока недоступна. Параметр «Пользовательский» позволит указать точный промежуток времени, когда вы будете отсутствовать на работе.

Режим «Не беспокоить» важен для команды, если сотрудники не находятся в одной стране. Никто не должен беспокоиться о часовых поясах перед отправкой сообщения.

Обозначьте важные каналы

Slack по умолчанию есть канал #random для разговоров не по теме. Со временем таких каналов, как правило, появляется все больше. Чтобы сосредоточиться на важном, отметьте нужные каналы, щелкнув значок звездочки возле названия каждого из них. Помеченные каналы появятся вверху списка на боковой панели Slack.

Slack убивает продуктивность. Как это остановить — советы NYT

Slack рекомендует покидать каналы, которые вам не нужны. Но отключение звука — хороший компромисс для тех из них, которые вам небезразличны, или вы просто не хотите, чтобы ваши коллеги видели сообщение о том, что вы покинули канал. Чтобы настроить параметр, щелкните на значок шестеренки и выберите параметр «Без звука».

Настройте уведомления удобно

Чтобы сфокусироваться на работе, включите режим «Не беспокоить» на некоторое время. Вы можете отправить коллегам сообщение о своем статусе. Оно даст понять, что вы работаете над чем-то важным. 

Когда вы активны, уведомления Slack по умолчанию могут быть довольно громкими. Установить звуки по своему вкусу можно в настройке уведомлений. Вы даже можете контролировать, когда Slack отправляет уведомления на ваш телефон вместо компьютера или, что еще хуже, отправляет электронные письма.

Не берите работу в отпуск

В приложении можно уведомить об отпуске. Перейдите в настройки режима «Не беспокоить», выберите «Пользовательский» и отключите уведомления до даты возвращения к работе. В статусе вы можете обозначить периоды своего отсутствия и указать человека, с которым можно связаться вместо вас.

Не забывайте, что Slack — это рабочий инструмент

Корпоративный чат не должен присутствовать каждую минуту вашей жизни. Это задача, с которой придется бороться большему количеству людей, поскольку Slack проникает на все больше и больше рабочих мест.


Татьяна Грицык, AIN

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