IAB Tech Lab выступила с альтернативой cookiе-файлам в браузере

Ассоциация развития интерактивной рекламы IAB Tech Lab предложила создать новый способ отслеживания пользователей взамен cookies.

IAB Tech Lab предлагает создать единый идентификатор с данными пользователей, доступный для надежных компаний. Чтобы им воспользоваться, игрокам рекламного рынка нужно будет «доказать соответствие нормам конфиденциальности».

Как отмечает представитель ассоциации Джордан Митчелл (Jordan Mitchell), технологии адаптации рекламы и контента под интересы пользователей при помощи cookies не хватает централизации. Файл может прочитать только та компания, которая его выпустила,  а какого-то единого механизма сбора cookies для всех платформ нет. Это и приводит к недовольству пользователей нарушением конфиденциальности их данных.

Эксперты рынка довольно скептически отнеслись к этой инициативе, считая, что единый идентификатор, привязанный к имени и персональным данным пользователя, будет мгновенно передаваться третьим лицам.

IAB Tech Lab выступила с предложением создания единого идентификатора после того, как Mozilla начала блокировать cookie-файлы в десктопной и Android-версии своего браузера Firefox. В новом релизе Firefox блокировка сторонних cookie-файлов и криптомайнеров включена по умолчанию.

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