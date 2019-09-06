IAB Tech Lab выступила с альтернативой cookiе-файлам в браузере
Ассоциация развития интерактивной рекламы IAB Tech Lab предложила создать новый способ отслеживания пользователей взамен cookies.
IAB Tech Lab предлагает создать единый идентификатор с данными пользователей, доступный для надежных компаний. Чтобы им воспользоваться, игрокам рекламного рынка нужно будет «доказать соответствие нормам конфиденциальности».
Как отмечает представитель ассоциации Джордан Митчелл (Jordan Mitchell), технологии адаптации рекламы и контента под интересы пользователей при помощи cookies не хватает централизации. Файл может прочитать только та компания, которая его выпустила, а какого-то единого механизма сбора cookies для всех платформ нет. Это и приводит к недовольству пользователей нарушением конфиденциальности их данных.
Эксперты рынка довольно скептически отнеслись к этой инициативе, считая, что единый идентификатор, привязанный к имени и персональным данным пользователя, будет мгновенно передаваться третьим лицам.
IAB Tech Lab выступила с предложением создания единого идентификатора после того, как Mozilla начала блокировать cookie-файлы в десктопной и Android-версии своего браузера Firefox. В новом релизе Firefox блокировка сторонних cookie-файлов и криптомайнеров включена по умолчанию.
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