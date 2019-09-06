Обыск в SAP: НАБУ расследует закупки в «Энергоатоме». Это не впервые

Детективы НАБУ объяснили, зачем агентство обыскало офис SAP Ukraine, пишет Liga.net, пишут AIN.UA

Правоохранители расследуют закупки ПО государственным предприятием «Энергоатом». Следственные действия проводили в двух компаниях одновременно, на основании определения следственного судьи Соломенского райсуда.

НАБУ настаивает, что детективы не блокировали работу компании. В частности, не изымались документы и техника. Сами работы велись только один день — 3 сентября.

Ранее глава SAP Ukraine обратился к премьеру Гончаруку с просьбой обратить внимание на работу ведомства. В комментарии AIN.UA представители SAP подтвердили визит НАБУ и заявили, что работают в соответствии с украинским законодательством.

Что об этом известно

SAP Ukraine не впервые попадает в поле зрения НАБУ. Еще в 2018 году издание «Наші гроші» называло криминальные дела, в которых фигурирует ее продукция.

Детективы НАБУ подозревали, что ПО SAP с нарушениями закупали «Энергоатом», Нацбанк, «Нафтогаз», «Укртрансгаз» и «Украерорух».

SAP и «Энергоатом»

В 2017 году в «Энергоатоме» уже изымали документы, связанные с покупкой программного комплекса SAP ERP. Как значится в постановлении суда, детективы подозревали, что существуют угроза растраты средств. Сумма тендера составляла 27,7 млн грн.

НАБУ нашла внутри дополнительные услуги по обслуживанию, в которых отсутствовала необходимость. «Энергоатом» якобы несколько раз закупал практически одинаковые услуги, прикрываясь поддержкой ПО.

Стоит отметить, что тот контракт заключила не сама SAP. Компания реализует свой софт в том числе через партнеров — а они решают, кому и в каком порядке его продавать. «Энергоатом» в 2017 году заключил договор с немецкой «Ітеллідженс». Тогда суд разрешил предоставить детективам тендерную документацию.

Последний контракт, на 56 млн грн, подписали в июне 2019 года с ООО «Бріг-Рітейл» — компания должна была поставить и настроить систему управление персоналом на базе SAP ERP до конца 2021 года. Она позволит заниматься кадровым администрированием, управлять рабочим временем, рассчитывать заработную плату и измерять эффективность сотрудников.

Интересует ли детективов НАБУ этот контракт или другой — не сообщается.

Как SAP работает в Украине

Как пишут «Наші гроші», у SAP в Украине очень узкий список официальных партнеров. Их всего семь. В государственных закупках участвуют только четыре из них.

Издание отмечает, что в Украине — самое низкое количество партнеров SAP в Европе в пересчете на объем рынка, но одни из самых высоких цен на программные комплексы. И количество уменьшается партнеров уменьшается — например, в 2017 году из списка выбыли две фирмы. В Германии партнеров 223, в Польше — 51.

Из-за малого количества участников, госзакупки софта SAP проходят без значительных скидок. Последний контракт «Энергоатома» прошел с повышением цены — при ожидаемой стоимости в 49 млн, договор заключили на 56 млн.

Между тем, офис SAP в Украине и его партнеры имеют право понижать стоимость ПО — правила компании разрешают дисконт до 70%. Иногда так и случается, а иногда — нет. Например, «Укргазвидобування» в 2016 году закупала лицензии SAP professional user по 23 700 грн за штуку, а в «Енергоатом» в 2017 году платил уже по 66 900 грн. В 2019 году «Нафтогаз» покупал лицензии по 27 900. грн.


Михаил Сапитон, AIN

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