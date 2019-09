Функция распознавания лиц в Facebook будет отключена по умолчанию

Команда Facebook внесла изменения в работу функции распознавания лиц на фото, — согласно стандартным настройкам, для новых пользователей она будет по умолчанию отключена. При этом у пользователя будет возможность активировать ее по желанию в любой момент.

Также соцсеть перестанет предлагать всем пользователям отмечать своих друзей на фотографиях. Вместо этого те, у кого подсказки для определяющих тегов были активированы, начнут получать уведомления в своей новостной ленте, содержащие информацию о том, как работает функция распознавания лиц, а также кнопку для возможности использовать ее или отключить. При этом пользователи по-прежнему будут иметь возможность помечать людей на фото вручную.

Настройки функции распознавания лиц стали более ясными, их можно проверить и настроить по своему вкусу прямо в уведомлении, без перехода на отдельный экран. В их числе возможность автоматического уведомления пользователя о том, что кто-то выдает фотографию, на которой он изображен, за свою. Если пользователь ничего не изменит в настройках, функция распознавания лиц продолжит работать в прежнем режиме.

В Facebook уточнили, что для некоторых учетных записей данные настройки стали доступны с конца 2017 года. С сегодняшнего дня они станут доступны для всех. Компания также заверила, что не передает информацию о распознанных пользователях третьим лицам, а также не использует ее в коммерческих целях.

Напомним, ранее Facebook отказалась от использования слогана «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («It?s free and always will be»), который присутствовал на странице регистрации, в пользу нового — «Быстро и легко» («It?s quick and easy»).