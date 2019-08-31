Google заплатит до $50 000 за выявленные злоупотребления пользовательскими данными в Chrome и Android

Google заплатит специалистам по кибербезопасности, которые обнаружат признаки злоупотребления пользовательскими данными в продуктах компании. Об этом сообщает TechCrunch. В частности речь идет об Android-приложениях и расширениях для Chrome, пишут AIN.UA.

В компании подчеркнули, что приложения, которые продают или несанкционировано используют пользовательские данные, будут незамедлительно удалены из Google Play и Google Chrome Web Store. А если разработчика поймают на злоупотреблении доступом к ограниченным областям в Gmail — для него закроют API.

Пока Google не установил точных размеров по вознаграждениям в рамках данной баг-баунти программы, однако в компании говорят, что они могут достигать $50 000 за один репорт.

Новости о программе Google по защите пользовательских данных вышла на фоне скандала с Chrome-расширениями, которые скомпрометировали данные миллионов пользователей. Они загружали полную историю веб-серфинга пользователей, извлекая уязвимые данные (налоговые декларации, данные о пациентах и ??маршруты путешествий).


Майя Яровая, AIN

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