Apple перестанет прослушивать разговоры пользователей с Siri
Apple больше не будет прослушивать разговоры со своим голосовым помощником Siri без разрешения пользователей.
Как
Все владельцы техники Apple теперь смогут сами решать, отправлять ли свои аудио на проверку, и в любой момент времени смогут поменять решения в настройках.
Кроме того, Apple объявила, что больше не будет привлекать подрядчиков к оценке качества работы Siri. Теперь этим будут заниматься только внутренние сотрудники компании.
Напомним, в конце июля The Guardian
В начале августа Microsoft также был уличен в том, что подрядчики компании прослушивают часть звонков в Skype, совершаемых с использованием встроенного переводчика, а также голосовые команды, задаваемые пользователями голосовому помощнику Cortana.
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