Apple перестанет прослушивать разговоры пользователей с Siri

Apple больше не будет прослушивать разговоры со своим голосовым помощником Siri без разрешения пользователей. 

Как сообщается в официальном блоге компании, если пользователь захочет, чтобы Apple использовала образцы его аудио для улучшения работы Siri, ему нужно будет включить эту опцию.

Все владельцы техники Apple теперь смогут сами решать, отправлять ли свои аудио на проверку, и в любой момент времени смогут поменять решения в настройках.

Кроме того, Apple объявила, что больше не будет привлекать подрядчиков к оценке качества работы Siri. Теперь этим будут заниматься только внутренние сотрудники компании.

Напомним, в конце июля The Guardian сообщила, что внештатные сотрудники Apple регулярно прослушивают личные разговоры пользователей через Siri. При этом в документах Apple о конфиденциальности пользовательских данных нигде не прописано, что работой по анализу записей занимаются люди.

В начале августа Microsoft также был уличен  в том, что подрядчики компании прослушивают часть звонков в Skype, совершаемых с использованием встроенного переводчика, а также голосовые команды, задаваемые пользователями голосовому помощнику Cortana. 

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