Google закроет свой рекрутинговый сервис Hire в 2020 году

Google закроет свой HR-сервис Google Hire 1 сентября 2020 года.

Как сообщается в официальном релизе, компания уже перестала брать оплату за подписку на обслуживание. Клиенты, у которых заканчивается подписка, могут продлить ее бесплатно до закрытия сервиса — для этого нужно обратиться в службу поддержки.

Причины закрытия сервиса не называются, и в целом, Google считает его успешным:

«Несмотря на то, что Hire был успешным, мы считаем нужным сконцентрироваться на других продуктах из портфолио Google Cloud. Мы глубоко благодарны нашим клиентам, а также сторонникам и защитникам, которые присоединились и поддерживали нас на этом пути».

Напомним, Google Hire был запущен в июле 2017 года. Сервис тесно интегрирован с набором приложений для бизнеса G Suite, в частности с Gmail и календарем. Hire позволяет лучше отслеживать прогресс по каждому из кандидатов, собирая для каждого из них информацию из LinkedIn, GitHub, Behance, Stack Overflow, базы данных патентов США и других источников.