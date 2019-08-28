Google закроет свой рекрутинговый сервис Hire в 2020 году
Google закроет свой HR-сервис
Как сообщается в официальном релизе, компания уже перестала брать оплату за подписку на обслуживание. Клиенты, у которых заканчивается подписка, могут продлить ее бесплатно до закрытия сервиса — для этого нужно обратиться в службу поддержки.
Причины закрытия сервиса не называются, и в целом, Google считает его успешным:
«Несмотря на то, что Hire был успешным, мы считаем нужным сконцентрироваться на других продуктах из портфолио Google Cloud. Мы глубоко благодарны нашим клиентам, а также сторонникам и защитникам, которые присоединились и поддерживали нас на этом пути».
Напомним, Google Hire был запущен в июле 2017 года. Сервис тесно интегрирован с набором приложений для бизнеса G Suite, в частности с Gmail и календарем. Hire позволяет лучше отслеживать прогресс по каждому из кандидатов, собирая для каждого из них информацию из LinkedIn, GitHub, Behance, Stack Overflow, базы данных патентов США и других источников.
За подписку в размере $200-400 в месяц мелкие и средние компании могли создавать и публиковать вакансии в поиске Google и на рекрутинговых сайтах. А затем прямо из Hire назначать интервью и давать оценку кандидатам.
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28.08.2019 15:21