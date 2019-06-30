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Лучшее время для постинга в Facebook, Instagram и других соцсетях в 2019 году Компания Sprout Social, которая развивает платформу социальных сервисов для бизнеса, составила актуальные графики лучшего времени для постов в социальных сетях. Анализ основан на 25 000+ взаимодействиях пользователей. Данные собраны для Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter , пишут AIN.UA . Facebook Лучший день для постинга в Facebook — среда.

Лушее время для публикаций в среду — 11 утра и 13 дня.

Надежней всего в будни делать публикации с 9:00 до 15:00.

Самое низкое вовлечение наблюдается по воскресеньям.

Худшее время для постинга — до 7 утра и после 17:00. Instagram Лучше всего делать публикации в Instagram по средам в 11 утра и пятницам с 10 до 11 утра.

В целом среда — самый лучший день для постинга.

Самое безопасное время для публикаций — с четверга по пятницу между 10:00 и 15:00.

Воскрсенье — самый худший день по вовлечению.

Самое низкое вовлечение наблюдается ночью и ранним утром с 11 до 15. LinkedIn Лучшее время для постинга в #Linkedin# — среда в 9-10 утра и 12 дня.

Самый безопасный период для публикаций — с четверга по пятницу с 8 утра до 14:00.

Самый неблагоприятный день по вовлечению — воскресенье с 9 до 15. Twitter Для Twitter лучше всего подходят среда 9 утра и пятница, тоже 9.

лучше всего подходят среда 9 утра и пятница, тоже 9. Вторник и среда — лучшие дни для постинга.

Самые безопасные дни — с понедельника по пятницу с 8 утра до 16:00.

Самое низкое вовлечение получают субботы.

Лучше всего воздержаться от публикаций из-за низкого вовлечения с 10 до 16 в любой день.

Майя Яровая, AIN

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