Wayback Machine покажет, как менялось содержимое URL с течением времени

Сервис Wayback Machine добавил новую функцию «Changes», с помощью которой пользователи смогут увидеть, как менялось содержимое конкретного URL с течением времени.

Инструмент выделит добавленный и удалённый контент жёлтым и синим цветом соответственно.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно ввести URL и нажать «Enter». Затем нужно будет нажать кнопку «Changes», расположенную под строкой для URL. Система загрузит календарь, где пользователь увидит два архива по URL и сможет сравнить их между собой.

Новая функция запущена в бета-режиме и пока работает не совсем корректно.

SEO-специалисты смогут использовать «Changes» для изучения тех доменов, которые они хотят приобрести; истории клиентов; для линкбилдинга, анализа контента и т.д.

Как отметил известный западный SEO-консультант Сайрус Шепард (Cyrus Shepard) в Twitter: «Если вы когда-нибудь использовали Wayback Machine для диагностики/отслеживания изменений сайта для SEO, это отличное обновление».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностьюПолиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностью
Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs
Bot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% долиBot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% доли
Facebook начал проверять политическую рекламу в УкраинеFacebook начал проверять политическую рекламу в Украине
В Google Maps нашли миллионы фальшивых местВ Google Maps нашли миллионы фальшивых мест
Блок рекламы


Похожие новости
Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?
Facebook покажет пользователям, кто загрузил их данные для таргетингаFacebook покажет пользователям, кто загрузил их данные для таргетинга
Facebook начал запуск панели с данными о времени, проведённом в соцсетиFacebook начал запуск панели с данными о времени, проведённом в соцсети
В YouTube появилась статистика потраченного времени и улучшенные уведомленияВ YouTube появилась статистика потраченного времени и улучшенные уведомления
Facebook и Instagram покажут, сколько времени пользователь в них проводитFacebook и Instagram покажут, сколько времени пользователь в них проводит
Интерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визыИнтерактивная карта Travelscope покажет, в какие страны мира можно поехать без визы
Instagram позволит сократить расход времени на социальные сетиInstagram позволит сократить расход времени на социальные сети
YouTube поможет пользователям тратить меньше времени на просмотр видеоYouTube поможет пользователям тратить меньше времени на просмотр видео
В Facebook изобрели новую единицу времени — «флики» длиной в 1,41723356 наносекунды
Google предлагает данные поиска в режиме реального времениGoogle предлагает данные поиска в режиме реального времени
Последние новости
Подгружаем последние новости