Wayback Machine покажет, как менялось содержимое URL с течением времени

Сервис Wayback Machine добавил новую функцию «Changes», с помощью которой пользователи смогут увидеть, как менялось содержимое конкретного URL с течением времени.

Инструмент выделит добавленный и удалённый контент жёлтым и синим цветом соответственно.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно ввести URL и нажать «Enter». Затем нужно будет нажать кнопку «Changes», расположенную под строкой для URL. Система загрузит календарь, где пользователь увидит два архива по URL и сможет сравнить их между собой.

Новая функция запущена в бета-режиме и пока работает не совсем корректно.

SEO-специалисты смогут использовать «Changes» для изучения тех доменов, которые они хотят приобрести; истории клиентов; для линкбилдинга, анализа контента и т.д.