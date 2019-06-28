Wayback Machine покажет, как менялось содержимое URL с течением времени
Сервис
Инструмент выделит добавленный и удалённый контент жёлтым и синим цветом соответственно.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно ввести URL и нажать «Enter». Затем нужно будет нажать кнопку «Changes», расположенную под строкой для URL. Система загрузит календарь, где пользователь увидит два архива по URL и сможет сравнить их между собой.
Новая функция запущена в бета-режиме и пока работает не совсем корректно.
SEO-специалисты смогут использовать «Changes» для изучения тех доменов, которые они хотят приобрести; истории клиентов; для линкбилдинга, анализа контента и т.д.
Как отметил известный западный SEO-консультант Сайрус Шепард (Cyrus Shepard) в
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Internet и сети
28.06.2019 18:41