Searchmetrics: Google Diversity Update всё же повлиял на результаты поиска

Обновление, призванное обеспечить большее разнообразие доменов в поисковой выдаче Google , которое западные SEO-специалисты назвали «Diversity Update», на самом деле повлияло на SERP. Об этом свидетельствуют данные Searchmetrics.

Результаты исследования

Согласно отчёту, вероятность увидеть 3 URL из одного и того же домена после запуска этого обновления заметно уменьшилась. Если раньше это происходило в 6,7% случаев, то теперь – в 3,5%.

При этом доля запросов, по которым Google возвращал более трёх URL с одного домена в топ-10, упала с 1,8% до нуля.

Между тем частота появления двух результатов из одного домена немного увеличилась – с 43,6% до 44,2%. Но это согласуется с заявлением Google : обновление затронуло только те сайты, по которым выводилось больше двух результатов по заданному запросу.

Типы запросов

На частоту показа нескольких результатов из одного домена влияет тип запроса. Так, по навигационным запросам может по-прежнему показываться больше двух URL. При этом по транзакционным запросам этого быть не должно.

В целом исследование показало, что в результате Diversity Update небольшие сайты получили больше шансов попасть в топ-10 по тем запросам, где ранее доминировали такие гиганты, как Amazon и другие крупные игроки, которые монополизировали выдачу.

Более разнообразные результаты поиска позволяют сайтам конкурировать в тех нишах, где раньше у них практически не было шансов.